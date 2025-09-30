Cuatro hombres armados intentaron asaltar a una sucursal bancaria en Puerto Piray, despliegan operativo cerrojo

Un intento de robo ocurrió en la mañana de este martes en Puerto Piray, cuando al menos cuatro hombres armados ingresaron a la sucursal del Banco Macro ubicada sobre la avenida Mitre y calle María Elena Walch. Jefatura desplegó un operativo provincial de captura.

Los asaltantes, dos de ellos con armas cortas y uno que incluso se identificó como policía federal, redujeron al gerente de la entidad, de 42 años, a quien despojaron de su teléfono celular y de la llave de su vehículo. Sin embargo, la rápida reacción del efectivo policial que cumplía adicional permitió accionar la alarma, lo que obligó a los delincuentes a huir sin poder acceder al dinero de la entidad ya que era inminente el arribo de las patrullas.

De inmediato, la Policía de Misiones dispuso un cerrojo provincial, reforzando controles en rutas, accesos y caminos vecinales. El operativo es coordinado en el lugar por el Director General de Seguridad, mientras se analizan las imágenes del circuito de cámaras integradas del 911 para identificar a los involucrados y establecer sus rutas de fuga.

La investigación continúa en pleno curso con un amplio despliegue de todas las unidades regionales de la provincia.