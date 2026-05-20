Cuatro hermanos acusan a Michael Jackson y dieron a conocer terribles detalles

Los hermanos Cascio —Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo—, quienes sostienen haber tenido una relación cercana con Michael Jackson en su infancia, acusaron al cantante de acoso y abuso sexual en un documental difundido el pasado domingo por el programa 60 Minutos Australia.

“Era un monstruo, era malvado. Lo que hizo fue atroz. Engañó al mundo entero haciéndoles creer que era una persona inocente y perfecta, pero no lo era”, declaró Dominic.

Los cuatro integrantes de la familia relataron que la posibilidad de contar con un amigo tan popular los hacía sentirse “especiales”, tanto a ellos como a sus padres. Destacaron que Jackson solía pasar tiempo con ellos y los llevaba a parques de diversiones y tiendas de juguetes, según informó RT.

Sin embargo, afirmaron que en realidad el artista abusó sexualmente de ellos bajo el falso pretexto de un juego, refiriéndose a cada uno como su “amigo especial”. “No tenía ni idea de que eso era inapropiado. Me abusó disfrazándolo de amor”, aseguró Aldo.

De acuerdo con sus recientes testimonios, Jackson habría recurrido al alcohol y a medicamentos para controlar su comportamiento. “Me dio Xanax y Vicodin cuando tenía 11 años y me dijo que estaría flotando y que me encantaría”, señaló Marie-Nicole, según RT.

Asimismo, indicaron que el rey del pop les instruía sobre cómo actuar si sus padres sospechaban lo que ocurría. Convenció a cada uno de ellos de que eran sus únicas víctimas y amenazó con que revelar la verdad destruiría por completo la vida familiar. “Éramos programados para ser sus soldados”, afirmó Edward.