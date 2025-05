Cuartos de final del Torneo Apertura 2025: clasificados y fixture

Comenzó la etapa de playoffs del certamen local y ya se van definiendo los cruces de cuartos de final. Todos los detalles de los «mata-mata».

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol arrancó este fin de semana los playoffs, con los cruces de octavos de final que quedaron confirmados tras la fecha 16, en el cierre de la fase de grupos.

Por la Zona A, Boca, Huracán, Argentinos, Tigre, Racing, Independiente Rivadavia, Barrancas Central y Estudiantes aseguraron su lugar. En tanto, Independiente, Rosario Central, San Lorenzo, River, Riestra, Lanús, Platense e Instituto obtuvieron su pasaje por la Zona B.

Con este cuadro armado, solo podría darse un Superclásico en una hipotética final.

Vale recordar que los octavos de final se jugarán a partido único en el estadio del mejor ubicado en la clasificación; mismo caso para los cuartos y las semifinales. La final, en tanto, se disputará en cancha neutral, más precisamente en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Resultados de octavos de final del Apertura 2025

Argentinos 3 vs. Instituto 1

San Lorenzo 2 vs. Tigre 1

River (2° B) vs. Barracas Central (7° A)

Racing 0 vs. Platense 1

Rosario Central 2 vs. Estudiantes 0

Huracán 3 vs. Deportivo Riestra 2

Boca 0 (4) vs Lanús 0 (2)

Independiente 1 vs. Independiente Rivadavia 0

Cómo quedan los cuartos de final del Apertura 2025

Argentinos vs San Lorenzo

River o Barracas Central vs Platense

Rosario Central vs Huracán

Boca vs Independiente

Lunes 12/05:

River vs. Barracas Central: lunes a las 20.00 en el estadio Monumental. TNT Sports.