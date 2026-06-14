Cuántos kilómetros se necesita caminar para perder un kilo de grasa, según el nutricionista y dietista italiano Riccardo Borgacci

Desde hace varios años, caminar es reconocido como una de las actividades físicas más beneficiosas debido a su accesibilidad y bajo impacto en articulaciones y huesos. Sin embargo, no se considera el ejercicio más eficiente para perder peso de forma rápida.

Para observar resultados visibles, es necesario mantener un ritmo intenso. Otras actividades como correr, andar en bicicleta o nadar queman muchas más calorías en igual tiempo que caminar.

No obstante, caminar contribuye a reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el envejecimiento y el sedentarismo, fortalece los músculos y protege las articulaciones. Además, es una actividad gratuita, que se puede realizar en cinta o al aire libre, y no somete a estrés a músculos ni articulaciones, por lo que resulta ideal para adultos mayores.

En el portal italiano especializado en salud y actividad física *My Personal Trainer*, el nutricionista, dietista y científico del ejercicio Riccardo Borgacci analizó cuántos kilómetros es necesario caminar para perder un kilogramo de grasa corporal.

Según Borgacci, para eliminar un kilo de grasa se requiere generar un déficit energético cercano a 7.000 calorías. Caminar puede ayudar a alcanzar este objetivo, aunque el resultado depende del peso corporal, la intensidad del ejercicio y la constancia a lo largo del tiempo.

El especialista aclara que la actividad física por sí sola suele ser insuficiente. Para lograr una pérdida de peso efectiva, recomienda combinar las caminatas con una alimentación equilibrada y un buen descanso, dos pilares fundamentales junto al ejercicio.

Borgacci señala que un kilogramo de grasa corporal equivale aproximadamente entre 7.000 y 7.700 calorías. Por ello, alcanzar dicho déficit únicamente mediante caminatas requiere un compromiso sostenido.

Como ejemplo, indica que una persona de 70 kilos gasta alrededor de 35 calorías por cada kilómetro recorrido. Con esta referencia, debería caminar cerca de 200 kilómetros para quemar el equivalente a un kilo de grasa solo a través del ejercicio.

Si el objetivo es perder ese kilo en un mes, el experto estima que sería necesario sumar entre 6.000 y 7.000 pasos diarios adicionales a la rutina habitual, lo que equivale a unos cinco kilómetros por día.

Además, destaca que caminar en pendientes o terrenos inclinados aumenta significativamente el gasto energético y puede acelerar la pérdida de grasa.