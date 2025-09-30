«¿Cuánto facturaste por ese comentario?», Luis Caputo cruzó con dureza a un consultor peronista que lo acusó de no haber pisado jamás una fábrica

Luis «Toto» Caputo salió a cruzar este lunes a Gustavo Marangoni por una dura crítica que el politólogo había hecho durante una entrevista en la que acusó al ministro de Economía de no haber pisado nunca una fábrica. En la arena de las redes sociales, llegó la respuesta filosa. «¿Cuánto facturaste por ese comentario?», le espetó al consultor de vínculos peronistas, con una serie de datos de gestión.

Marangoni -quien dirigió el Banco Provincia mientras un Daniel Scioli aún alineado con el kirchnerismo era gobernador de la provincia de Buenos Aires- había cuestionado la política económica del Gobierno, a la que había tildado de «suicida» y avanzó directamente contra Caputo. «Tienen como ministro de Economía a alguien que nunca pisó una fábrica», lanzó sobre el gobierno de Javier Milei.

«Un dólar barato financiado por el endeudamiento y apertura comercial de una manera irresponsable: no podés combinar las dos cosas a la vez, es suicida», había sostenido además como parte de su cuestionamiento Marangoni durante una entrevista en el streaming Blender del domingo, que esperaba respuesta en las redes.

«¿Cuándo escucharon al ministro de Economía de Argentina hablar de Producción?», insistió el consultor que fue cercano a la gestión de Sergio Massa en el área en la misma nota viralizada.

La respuesta del ministro de Economía llegó a través de su cuenta de X y sin eufemismos. «¿Cuánto facturaste por ese comentario, Marangoni?», repreguntó sarcástico Caputo, quien a continuación agregó: «Van los datos duros para probarle a la gente que sos un trucho más».

«Desde que asumimos bajamos 60 mil millones la deuda consolidada», sostuvo Caputo y a continuación le espetó a Marangoni el aumento de la deuda durante los gobiernos kirchneristas: «Ustedes la subieron 314 mil millones».

En el cierre de su réplica, el ministro aprovechó la acusación que había hecho Marangoni y la usó a modo de chicana para contestar: «Entiendo que te dediques a mentir, porque ya que hablás de fábricas, convengamos que vos de producir no vas a vivir nunca».

El politólogo Gustavo Marangoni se trenzó en una pelea con Luis Caputo en redes. Foto Enrique García Medina

No fue el final de la discusión. Poco después de la respuesta de Caputo, el consultor alineado con el kirchnerismo escribió un nuevo tuit cargado de ironía.

«Ay ministro! En lugar de agredir por las redes podría dedicarse a trabajar seriamente y evitar que nuestro país tenga que ser rescatado a cada rato por sus malas decisiones», escribió Marangoni. Las palabras del politólogo peronista llegaron poco después del viaje de Javier Milei a Estados Unidos en el que se confirmó un swap por 20 mil millones de dólares con ese país.

Marangoni cerró su respuesta con una nueva chicana en la que trató de «campeón» al ministro, recordando las palabras que Caputo había pronunciado en julio durante una charla en la Universidad Austral, cuando cruzó a quienes en ese momento consideraban que el dólar estaba barato.