Cuánto dinero tiene el CEO Andy Byron y por qué podría enfrentar un divorcio millonario

El CEO Andy Byron fue captado in fraganti en la cámara de los besos -la kiss cam- de un show de Coldplay con Kristin Cabot, la jefa de personal de su empresa, y la noticia recorrió el mundo.



Es que, a juzgar por sus reacciones, ninguno de los dos quería ser descubierto. Byron está casado con una mujer llamada Megan Kerrigan y ella cerró Facebook después de que se viralizara la supuesta infidelidad de su esposo.

El gesto de Kerrigan, sumado a los rumores de ruptura del matrimonio que circularon en las últimas horas, lleva a pensar en la posibilidad latente de un divorcio millonario.

El empresario es una figura pública: Byron es CEO de la empresa de tecnología estadounidense Astronomer valorada en más de 1.000 millones de dólares que, además, recibió una importante financiación multimillonaria en los últimos meses. Asumió su cargo en julio de 2023 y fue fundamental para el ascenso de la compañía en DataOps.

Según la participación típica de los directores ejecutivos en startups privadas, el capital de Byron podría tener un valor de entre 12 y 65 millones de dólares.

En ese sentido, el Economic Times concluyó que el patrimonio neto del CEO podría oscilar entre los 20 y 70 millones de dólares, contemplando también acciones, salario, bonificaciones y opciones sobre acciones.

Por ese motivo, si Andy y Megan firman el divorcio la repartición del dinero podría contemplar cifras exorbitantes.

Qué dijeron los abogados

El New York Post contactó a diferentes abogados para que opinaran del supuesto caso de infidelidad.

Andy Byron y Kristin Cabot, expuestos en la «kiss cam» del concierto de Coldplay en Boston. (Foto: Captura de video)

Al ser consultado sobre cuál podría ser el destino laboral de Cabot, el especialista William Cafaro dijo que la única forma de que el caso fuera peor es si la hubieran encontrado en una aventura con alguien que trabajara para ella. “Esto es bastante grave”, sentenció Cabot.

Para Cafaro, “es casi seguro que la destituirán de su puesto” porque ya no podrá tomar “decisiones disciplinarias sobre otros empleados”.

Helen Rella, quien se dedica a litigios laborales, fue más cauta. Recordó que hay partes que todavía son inciertas y dependen en gran medida de los códigos de ética y reglas de Astronomer, incluidas sus políticas de confraternización.

El video de la polémica

De más está decir que no estaba en los planes de Byron y Cabot aparecer bailando juntos abrazados en la pantalla de un show de Coldplay en Massachusetts.

No bien se dieron cuenta de que la kiss cam los había captado, ambos reaccionaron de modo tal que le hicieron creer a todo el mundo que algo no andaba bien. Estaban bailando muy juntos y, a entender por su reacción, no querían que los vieran.

Video

Coldplay descubrió una infidelidad en medio de un show

Chris Martin, el cantante de la banda, no ayudó. Al verlos en la pantalla reaccionó y dijo: “¡Miren a estos dos!”, dijo, y luego, al notar su reacción, cuestionó si “eran muy tímidos” o si estaban teniendo «una aventura».