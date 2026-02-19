Cuánto cuesta hoy el Nokia 1100, el celular más vendido de la historia que no tiene WhatsApp

El clásico Nokia 1100 se mantiene como el celular más vendido de la historia, superando las 250 millones de unidades. Aun así, este modelo no es compatible con aplicaciones como WhatsApp.

Al ser un dispositivo simple, fácil de usar y con batería de una semana de duración, resultó en la combinación ideal para los millones de usuarios alrededor del mundo. Hoy en día, el Nokia 1100 sigue estando a la venta.

A pesar de que la industria tecnológica se encuentra en constante cambio y hoy en día la mayoría de los usuarios eligen teléfonos inteligentes, el clásico Nokia 1100 sigue teniendo demanda dentro del mercado retro.

Los coleccionistas o usuarios que buscan este dispositivo confiable y a un precio accesible pueden encontrarlo en plataformas de compraventa como eBay, sitios de subastas y tiendas especializadas en tecnología retro.

El precio del Nokia 1100 depende del estado del teléfono y si cuenta con los accesorios originales, como su caja y cargador.

Si bien los modelos que figuran en plataformas internacionales se encuentran por debajo de los 50 dólares, algunos pueden superar los 100 si el dispositivo no tiene uso previo o tiene su caja original.

En el mercado retro, los valores están entre 25 y 100 dólares. Los Nokia 1100 usados y con signos de desgaste son más accesibles, mientras que los equipos en el mejor estado y con accesorios originales pueden superar el rango.

Características del Nokia 1100

Como mencionamos anteriormente, la popularidad del Nokia 1100 se debe a su practicidad y comodidad. Su diseño incluye una carcasa de goma antideslizante para proteger al celular de caídas y golpes.

Además, la batería BL-5C ofrece una duración de más de una semana de uso con una sola carga, algo que pocos teléfonos actuales pueden igualar.

El Nokia 1100 ofrece funciones simples y necesarias como llamadas, mensajes de texto, linterna y el tradicional juego Snake II. Al tener una interfaz simple e intuitiva, facilitó el acceso a la tecnología para millones de personas.

De la misma manera, al no ser compatible con WhatsApp ni aplicaciones actuales, este modelo tenía menos probabilidades de sufrir exposiciones a riesgos digitales y filtraciones de datos.