Cuándo y dónde es el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica

El Mundial de 2026 está cada vez más cerca. Esta edición será histórica, ya que por primera vez se disputará en tres países —México, Estados Unidos y Canadá— y estrenará un nuevo formato ampliado a 48 selecciones. El torneo se jugará en 16 ciudades repartidas entre estas tres naciones.

El partido inaugural se llevará a cabo el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, considerado el corazón futbolístico del país. Con esta designación, el coloso de Santa Úrsula se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar tres encuentros inaugurales de Copas del Mundo, tras haber sido sede del partido inicial en 1970 y 1986.

El encuentro que dará inicio al torneo enfrentará a México y Sudáfrica, y también marcará el comienzo de la actividad en el Grupo A. Durante la fase de grupos, el “Tri” realizará sus partidos exclusivamente en territorio mexicano. Tras el debut en el Estadio Azteca, el equipo viajará a Guadalajara para disputar su segundo partido y luego regresará a la capital para cerrar su participación en esta etapa inicial.

El último antecedente entre México y Sudáfrica en Mundiales añade un interés especial a este estreno. Ambos países se enfrentaron el 11 de junio de 2010 en el encuentro inaugural del Mundial de Sudáfrica. En ese partido, Siphiwe Tshabalala abrió el marcador en el Soccer City, y Rafael Márquez logró igualar el resultado, dejando una imagen imborrable en la memoria de los aficionados. Ahora, 16 años después, estas dos selecciones volverán a protagonizar el partido que dará el puntapié inicial a una nueva edición de la Copa del Mundo.