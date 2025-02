Cuándo se estrena «Daredevil: Born Again» y cómo verla en en Argentina

Marvel se prepara para el lanzamiento de su nueva serie con Charlie Cox como protagonista.

El universo de Marvel se sigue expandiendo con nuevos estrenos. Y, además de los lanzamientos más comentados del 2024, este 2025 ya empezó con todo. Después de «Agatha: en todas partes», uno de los últimos estrenos del año pasado, este año comenzaron con «Capitán América: brave new world» que, más allá de que terminó siendo una decepción, logró cosechar gran cantidad de público. Pero, ahora, el UCM vuelve a remontar con el estreno de «Daredevil: born again».

Nuevamente protagonizada por Charlie Cox, la historia de este antihéroe regresa en formato de serie y es, sin dudas, sin tener en cuenta a Capitán América, lo que la franquicia necesitaba para comenzar el año con un éxito que generará mucho de qué hablar. «Daredevil: born again» retrata, de manera audaz y excelente, un nuevo enfrentamiento entre Matt Murdock y Wilson Fisk y, definitivamente, vale la pena.

Todos los detalles de «Daredevil: born again»

Fecha de estreno y dónde verla: A partir del 4 de marzo estará disponible en Disney+.

Sinopsis oficial de «Daredevil: born again»: En Daredevil: Born Again Matt Murdock (Charlie Cox), un abogado no vidente con habilidades potenciadas, lucha por la justicia a través de su ajetreado bufete de abogados, mientras que el ex jefe de la mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persigue sus propios objetivos políticos en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos hombres se encuentran en un inevitable camino de colisión.

Elenco de «Daredevil: born again»: Además de Charlie Cox, la serie también está protagonizada por Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer y Jon Bernthal.

Cantidad de episodios: La nueva serie contará con nueve episodios que conforman la fase cinco del MCU. Sus nombres son:

Heaven’s Half Hour»

«With Interest»

«The Hollow of His Hand»

«Straight to Hell»

«Sic Semper Systema»

«Isle of Joy»

«Excessive Force»

«Art For Art’s Sake»

«Optics» .