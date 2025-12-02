Cuándo publica el INDEC la inflación de noviembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá en los próximos días el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que mide la variación en los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares argentinos.

En octubre, el IPC se ubicó en 2,3%, según los datos oficiales del INDEC. En lo que va del año, la inflación acumulada es de 24,8% y acumuló una variación de 24,8%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,3%.

El rubro que más aumentó en octubre fue Transporte (3,5%), seguido de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%), Bienes y servicios (2,4%), Prendas de vestir y calzado (2,4%) y Bebidas Alcohólicas y tabaco (2,4%).

Cuándo se conocerá la inflación de noviembre 2025 por el INDEC

La inflación de noviembre se dará a conocer por el INDEC el jueves 11 de diciembre a las 16, su horario habitual, según informó el organismo en su sitio web oficial.

En 2025 la inflación acumula un alza del 24,8%. Foto Guillermo Rodriguez Adami.

En esa fecha se difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de noviembre, y además se publicará la actualización mensual de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total.

En tanto, el lunes 15 de diciembre se publicará el monto mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

Mes a mes, cuánto subió la inflación en lo que va del año

Enero: 2,2%

Febrero: 2,4%

Marzo: 3,7%

Abril: 2,8%

Mayo: 1,5%

Junio: 1,6%

Julio: 1,9%

Agosto: 1,9%

Septiembre: 2,1%

Octubre: 2,3%

Inflación acumulada en lo que va del año: 24,8%

En octubre la inflación del del 2,3%.

Cuáles son las proyecciones de inflación de las consultoras para noviembre 2025

En el caso de que la inflación de noviembre supere los dos puntos sería el tercer mes consecutivo, tras el 2,1% de septiembre y 2,3% de octubre. Las consultoras privadas coinciden en que se habría ubicado por encima del 2%.

Analytica proyecta un aumento del 2,3%, mientras que EcoGo lo sitúa en torno al 2,5% mensual. Esta última también señala que las tarifas de gas, electricidad y el transporte público registraron incrementos superiores al 3% durante el mismo período.

Econviews, por su parte, reveló que la suba de las últimas cuatro semanas sería del 3,2%. En tanto, la agencia LCG estimó una inflación semanal del 1,5% en el rubro alimentos y bebidas y advirtió que el promedio mensual superaría el 3,5%.

En cuanto al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), las proyecciones para los últimos meses del 2025 anticipan una inflación mensual cercana al 2%. Además, el informe prevé una trayectoria descendente desde diciembre, hasta llegar a 1,6% en abril de 2026.