Cuáles son las dos producciones argentinas nominadas a los Premios Emmy Internacional y dónde verlas

Este año, la Argentina volvió a destacarse en la escena de la TV mundial, con dos producciones nominadas en los Premios Emmy Internacional 2025. Se trata de Todo se transforma y Argentina 78, que competirán en diferentes categorías del galardón que reconoce lo mejor de la pantalla chica fuera de los Estados Unidos.

Si bien la nominación a estos prestigiosos premios ya es un honor, no es imposible llegar a la estatuilla. La ceremonia de entrega -que reúne a producciones de todo el mundo- se realizará el lunes 24 de noviembre de 2025, en la ciudad de Nueva York.

Esta entrega de los Emmy Internacional, que será la edición número 53, también se destaca porque es en la que más países forman parte de las nominaciones: 26 sumando todas las categorías. “Los nominados de este año reflejan la fortaleza global de nuestra industria”, declaró Bruce L. Paisner, presidente y director ejecutivo de la Academia Internacional, en un comunicado.

Hay dos producciones argentinas nominadas a los International Emmy Awards. Foto: IG

Además de haber candidatos de la Argentina, en las diferentes categorías figuran producciones de Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong – China, India, Israel, Japón, Kenia, México, Noruega, Qatar, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Sumado a la entrega de galardones por las categorías temáticas (drama, comedia, documental, formatos infantiles, etc.), la Academia este año distinguirá figuras con premios especiales: por ejemplo, Dana Walden (de Disney) será homenajeada con el International Emmy Founders Award, y João Roberto Marinho recibirá el International Emmy Directorate Award.

Los argentinos nominados

La única serie (de acuerdo a los nombres de las ternas) argentina nominada este año en los Premios Emmy Internacional es Todo se transforma con su cuarta temporada, que compite en la categoría «Mejor serie de formato corto».

Un programa conducido por Diego Ramos consiguió una nominación al Emmy. Foto: IG

Se trata de una entrega de cuatro episodios conducida por Diego Ramos y la arquitecta Trinidad Reina. Juntos se embarcan en diferentes misiones solidarias para transformar espacios esenciales en las ONGs Mensajeros de la Paz y SOS CAN. Puede verse completa por el canal de YouTube oficial de Discovery Home & Health, de manera gratuita.

Por otro lado, también quedó nominado el documental Argentina 78, de Lucas Bucci y Tomás Sposato, quienes compiten en la categoría «Mejor documental deportivo». Se trata, como indica su título, de todo lo que pasó durante el Mundial de fútbol que se llevó a cabo en nuestro país en el año 1978, en plena dictadura militar, y que ganó la Selección argentina.

Durante los cuatro episodios del documental, tal como dice su sinopsis oficial, «el fútbol, el horror y la intriga política se entremezclan para lograr una historia única e irrepetible». Actualmente todos los episodios están disponibles en Disney+.

Argentina 78, documental deportiva de Disney, compite en los Emmy. Foto: IG

Luego de que se conociera la noticia, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires felicitó a los nominados con un posteo en Instagram. «Felicitamos a los equipos creativos, intérpretes y productores que hicieron posibles estas historias que hoy trascienden fronteras y llevan el talento local a la escena televisiva internacional, consolidando a Buenos Aires como un polo creativo de referencia», expresaron.