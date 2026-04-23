Cuál es el nuevo programa del Gobierno para personas desocupadas y cómo inscribirse

El Gobierno lanzó un nuevo programa dirigido a personas desocupadas con el objetivo de mejorar sus oportunidades de inserción laboral. La iniciativa, denominada **Formando Capital Humano**, fue oficializada mediante la resolución 295/2026 publicada en el Boletín Oficial y busca fortalecer las habilidades necesarias para acceder a un empleo formal.

El programa está coordinado por el **Ministerio de Capital Humano**, que trabajará en conjunto con instituciones educativas, organizaciones sociales, asociaciones de trabajadores y empleadores para ampliar la oferta de formación en todo el país.

Uno de los pilares centrales de esta iniciativa es la implementación de un sistema de **vouchers**, que permitirá a los beneficiarios elegir la capacitación que mejor se adapte a sus necesidades y gestionar su participación de forma directa. De esta manera, se facilita el acceso a cursos de formación laboral y profesional.

Formando Capital Humano está especialmente orientado a personas que enfrentan dificultades para ingresar al mercado laboral formal o que presentan mayores obstáculos para mejorar su situación laboral.

En esta primera etapa, el portal Formando Capital Humano también integrará contenidos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría de Educación; y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Estos materiales estarán organizados según el ciclo de vida de la persona y los ejes temáticos de formación.

### Cómo inscribirse al programa Formando Capital Humano

– Ingresar al sitio web www.formandocapitalhumano.secretarianaf.gob.ar

– Acceder a la sección **Capacitación Laboral**

– Luego seleccionar **Portal Empleo**, donde se encuentra el listado completo de actividades disponibles

Se recomienda registrarse a través de Mi Argentina o utilizando el DNI y número de trámite. Desde la plataforma, los usuarios podrán crear y cargar su currículum, acceder a programas de formación orientados a mejorar sus oportunidades laborales y postularse a diversas ofertas de empleo.

Además, a través del portal, los ex beneficiarios del programa **Volver al Trabajo** podrán utilizar sus vouchers para acceder a la oferta académica del Centro de Formación Capital Humano, los Centros de Formación Profesional del INET y otras instituciones adheridas. Allí podrán buscar capacitaciones, realizar formaciones profesionales, preinscribirse y acceder a un perfil de usuario personalizado.