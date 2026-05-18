Cuadernos de las coimas: amenazas a un arrepentido que volverá a testificar contra Cristina y una extraña demora de la Justicia

Uno de los principales arrepentidos de la causa Cuadernos permanece recluido en una habitación del hospital del penal de Ezeiza, debido a que teme por su vida. Su encierro es absoluto: ni siquiera accede al patio común para evitar encontrarse con otros internos. La amenaza contra su integridad es concreta. No recibe visitas y sólo se comunica telefónicamente con su esposa y su abogado. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) reconoce que la situación es de alto riesgo, ya que el imputado colaborador ha recibido amenazas para silenciarlo ante la Justicia.

Claudio Uberti, ex titular del Organismo de Control de Concesiones Viales (Occovi) durante el auge de la era kirchnerista, cumple una condena por su participación en el caso «Antonini Wilson», referido al venezolano que en 2007 ingresó al país con 800 mil dólares no declarados en un vuelo oficial desde Caracas. Paralelamente, Uberti se ha convertido en uno de los imputados colaboradores más relevantes del juicio público por el caso Cuadernos. Su situación es única: está detenido, sufre amenazas de muerte y es una figura clave en la causa de corrupción más importante de la historia argentina.

Ante las condiciones extremas de su confinamiento, que el SPF implementa para protegerlo de eventuales ataques, Uberti solicitó a la Justicia cumplir su condena bajo arresto domiciliario. Sin embargo, la jueza y el fiscal encargados de la ejecución penal demoran la resolución al respecto. El ex funcionario sólo ampliaría su declaración en las audiencias públicas si se le garantiza que no deberá permanecer años recluido en prisión. Además, voces anónimas lograron amedrentar a su familia directa, agravando la preocupación por su seguridad.

Las amenazas contra este delator premiado han sido tomadas con estricta seriedad por el SPF, que dispuso medidas especiales de custodia. En círculos judiciales y de poder comienzan a naturalizarse escenarios en los que un testigo clave en un megajuicio de repercusión internacional vive bajo constante amenaza.

Este episodio no es el único que genera inquietud entre los testigos del proceso, el cual es el más voluminoso que se ha tramitado en la Argentina por delitos de corrupción. La principal acusada es la ex presidenta Cristina Kirchner, señalada como jefa de una organización que estableció un sistema sistemático y sofisticado de recaudación ilegal durante su gestión, financiado por empresarios que pagaban sobornos para obtener beneficios en contrataciones públicas.

Uberti es el arrepentido que más veces ha declarado y presentado escritos ante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio. Su defensa, a cargo de Guillermo Armani, adelantó que no ampliará las declaraciones consignadas en el expediente, donde detalló la compleja red de negocios ilegales vinculados a los Kirchner.

La familia de Uberti—su madre, su esposa y su hijo—ha recibido mensajes intimidatorios destinados a garantizar su silencio y preservar el «pacto de silencio» en torno a los posibles negocios ilícitos encubiertos por Cristina Kirchner.

### Arrepentido, no buchón

Uberti es el único colaborador que podría ratificar en audiencia oral que Cristina Kirchner tenía pleno conocimiento de las coimas. Los demás imputados colaboradores han confirmado sus declaraciones, pero no aportaron revelaciones adicionales.

Consciente de la estrategia de defensa de los Kirchner, que durante el debate oral intentaron descalificar a los arrepentidos calificándolos de «buchones», el ex funcionario respondió duramente en el juicio público: «Soy arrepentido, no un buchón».

A través de sus abogados, Uberti insistió en la necesidad de garantizar sus derechos, su vida y su integridad física para poder declarar en el juicio Cuadernos. Según sus representantes, nada de ello es posible mientras siga amenazado y recluido en prisión. Por ello, demanda cumplir su condena en arresto domiciliario.

La responsabilidad de resolver esta situación procesal recae sobre la jueza de ejecución penal Sabrina Namer y el fiscal Nicolás Czizik.

Surgen interrogantes: ¿Utiliza Uberti su condición de arrepentido para negociar un beneficio con la Justicia y obtener el arresto domiciliario? ¿Rechazaría ampliar su testimonio si continúa detenido en Ezeiza?

### Arresto domiciliario

Un escrito presentado por su defensa —al que tuvo acceso Clarín— sostiene que las amenazas sufridas por Uberti están debidamente acreditadas por los agentes penitenciarios. Además, indica que tanto la jueza Namer como el fiscal Czizik conocen esta delicada situación, aunque aún no han respondido a la última solicitud presentada.

El pedido de arresto domiciliario señala que la condición de Uberti como imputado colaborador implica una complejidad psicológica extrema y una exposición diferencial respecto al resto de la población carcelaria, según lo destacado por el Cuerpo Médico Forense. Asimismo, se menciona que el Servicio Penitenciario Federal comunicó que no dispone de sectores específicos para internos en situación especial de vulnerabilidad, reconociendo la falta de recursos estructurales para brindar la protección necesaria.

El documento judicial subraya que existen circunstancias objetivas y comprobadas que ponen en riesgo la integridad física y psíquica de Uberti y que los organismos involucrados tienen un deber especial de tutela y prevención. Asimismo, destaca que los riesgos a los que está expuesto derivan de su capacidad para aportar información clave y contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados en la causa Cuadernos.

La defensa del ex funcionario afirma reiteradamente que las amenazas que podrían poner en peligro su vida están en conocimiento de las autoridades.

Uberti descarta, a través de sus abogados, ingresar