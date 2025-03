Cristina Kirchner encabezará el sábado un Congreso Nacional Educativo en la UBA

La expresidenta anunció que participará «del Congreso Educativo Nacional ‘Imaginar y transformar’ que se realizará en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA”.

Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Kirchner realizará una nueva aparición pública, en esta ocasión a llevarse a cabo el próximo sábado a las 13 en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Así lo anunció la propia expresidenta mediante redes sociales, señalando que “el sábado vamos a participar del Congreso Educativo Nacional ‘Imaginar y transformar’ que se realizará en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA”.

“Van a poder seguir la charla a través de mis redes sociales”, agregó Cristina a través de un posteo en X (ex Twitter), red social en la que suele realizar posteos destinados a criticar con dureza las políticas implementadas por Javier Milei.

La última de ellas, encabezada con el ya clásico “che Milei”, vinculada al discurso que el Presidente brindó en ExpoAgro, donde reivindicó las figuras de la ministra Patricia Bullrich y de su virtual candidato en la provincia de Buenos Aires, el inefable José Luis Espert.

“El viernes por la mañana en Expo Agro intentaste explicar porque habías tardado tantos días en ir a Bahía Blanca diciendo que no querías ‘caranchear’ con la tragedia sacándote ‘una foto linda’. Lástima que, cuando decías eso, tenías a Espert sentado a la derecha, tu candidato a diputado en la PBA, que fue el primero en ‘caranchear sacándose una foto mirando el mapa de Bahía con cara de preocupado”, escribió la expresidenta.

Agregando que “de la que tenías sentada a tu izquierda, mejor ni hablar… Tu Ministra de Seguridad… Ex montonera, ex menemista, ex cavallista, ex delarruista, ex macrista… En realidad, me parece que siempre fue un ex ser humano”, aseguraba Cristina.

Además, se refería al préstamo del FMI cuyo DNU aprobó el Congreso: “Y si crees que vas a solucionar este problema con un nuevo préstamo del Fondo Monetario… ¡Acordate de Macri! Que, a pesar de que le dieron 57 mil millones de dólares -cuando desde el año 2005 no le debíamos nada al Fondo- se le disparó la inflación y ni siquiera pudo reelegir en 2019”.