Cristina Kirchner destrozó a Patricia Bullrich: «Siempre fue un ex ser humano»

Cristina Fernández de Kirchner lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei luego de la represión en el Congreso durante la marcha de los jubilados y las hinchadas argentinas unidas. En un extenso mensaje en redes sociales, la expresidenta apuntó con dureza contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En su misiva, la expresidenta definió a la líder del PRO como «ex montonera, ex menemista, ex cavallista, ex delarruista y ex macrista», y la descalificó al afirmar que «siempre fue un ex ser humano».

La exmandataria también dirigió su mensaje al presidente, cuestionándolo por sus declaraciones y decisiones recientes. «¿Me querés decir cómo podés hablar de casta política con esa gente sentada a tu diestra y siniestra y a continuación gritar ‘Viva la libertad, carajo’?», le reprochó. Además, lo acusó de «mandar a apalear viejos y fusilar a un fotógrafo que aún lucha por su vida».

En su publicación, vinculó la represión con otros temas de la actualidad política y económica, señalando que el gobierno «cada vez está peor». Entre sus críticas, mencionó la reacción tardía del presidente ante la catástrofe en Bahía Blanca, la venta de 474 millones de dólares del Banco Central y el aumento de la inflación.

«Che, Milei… ¡Lo tuyo, cada vez peor! Y este viernes batiste récords», escribió la expresidenta, haciendo referencia a la justificación del mandatario sobre su ausencia en Bahía Blanca tras el temporal. «Lástima que, cuando decías eso, tenías a Espert sentado a la derecha, el primero en ‘caranchear’ sacándose una foto mirando el mapa de Bahía con cara de preocupado», ironizó.

También criticó la política económica del gobierno, afirmando que la inflación sigue castigando el bolsillo de los argentinos. «Haceme el favor, tirá el manual de la escuela austríaca, que el consumo no repunta desde hace 15 meses», le sugirió a Milei, a quien acusó de sostener una «ficción» con el dólar oficial a costa de las reservas del Banco Central.

Por último, la exmandataria advirtió sobre un eventual acuerdo con el FMI, recordando el préstamo de 57 mil millones de dólares recibido por Mauricio Macri en 2018. «Acordate que ni siquiera pudo reelegir», le recordó a Milei. Y, antes de cerrar su mensaje, dejó una última advertencia: «De la crypto estafa de la que participaste hoy no te voy a decir nada, porque eso viene para largo y cada vez peor».