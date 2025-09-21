Cristina Kirchner cumplió 100 días presa, juntó a la militancia y atacó a Milei:»¡Que olor a default!»

Cristina Kirchner cumplió 100 días de detención y desde el balcón de su departamento del barrio de Balvanera, donde cumple arresto domiciliario, se mostró ante la militancia mientras que a través de las redes sociales volvió a atacar al presidente Javier Milei cuestionando el plan económico del Gobierno.

Las agrupaciones K convocadas por La Cámpora se concentraron frente al domicilio de la ex presidenta como parte de las actividades convocadas bajo el lema “#CristinaLibre, 100 días de injusticia”.

Tal como viene haciendo desde el momento que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena de 6 años de prisión por la causa Vialidad, Cristina volvió a utilizar las redes para manifestarse con un fuerte mensaje dirigido a Javier Milei.

Lo encabezó con una contundente frase: «¡Che Milei! ¡Que olor a default!…». La crítica apuntó contra el Gobierno por la crisis cambiaria que viene arrastrando la administración libertaria. «TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS», le apuntó a través de su cuenta en X.

También hubo dedicatoria para el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y planteó que el Gobierno en lugar de defender el peso está «financiando la fuga a dólar barato». A las críticas sumó también a Domingo Cavallo y a Federico Sturzenegger, a quien acusó de ser «tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país».

En lo que tiene que ver con los apoyos, la ex presidenta sólo recibió el mensaje de Axel Kicillof a través de la redes, quien advirtió que cada día que pase con Cristina detenida, «Argentina es un país más injusto y una democracia más débil». «Cristina fue acosada, difamada y perseguida durante años. Ese odio engendrado contra ella y su familia, condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos», apuntó el gobernador en referencia al fallido atentado que sufrió en septiembre de 2022.

El ex gobernador Felipe Solá en la marcha por 100 días de la detención de Cristina Kirchner. Foto: Emmanuel Fernández.

Por su parte, el Partido Justicialista sacó un comunicado con motivo de los 100 días del «injusto encarcelamiento de la máxima dirigente del peronismo». En este sentido, vuelve a denunciar «la persecución y proscripción por parte del Poder Judicial y sus cómplices» y reclama su inmediata liberación.

Pero la ex mandataria salió al balcón de su departamento a la media tarde de este sábado, cuando la militancia ocupó la esquina de San José y Humberto Primo y la recibió con uno de los tradicionales cantitos: «Vamos a volver…».

Entre los manifestantes se pudo ver al senador Eduardo «Wado» de Pedro y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; quienes llegaron junto a representantes de las asociaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

También participaron en la muestra de apoyo a la ex mandataria el ministro de Infraestructura y senador electo por la Provincia, Gabriel Katopodis; y el diputado nacional Eduardo Valdés, entre otras personalidades de la política.

A ellos se sumó Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores de Kicillof, quien estuvo junto a los militantes del Movimiento Derecho al Futuro, que responde al gobernador.

Otros dirigentes como la diputada nacional Florencia Carignano se expresaron a través de las redes sociales. «Pasarán 100 años y Cristina seguirá siendo recordada como la mujer que ofrenda todo, hasta su propia libertad», transmitió la legisladora. Mientras que Victoria Tolosa Paz dijo que «la inocencia de Cristina es tan clara como la persecución que busca proscribirla».

En España, el abogado de la ex mandataria Gregorio Dalbón organizó una manifestación frente a la embajada de Argentina en Madrid. «No hablamos de un proceso judicial, sino de un proceso de proscripción montado sobre la violación sistemática de garantías constitucionales y tratados internacionales», expresó.

Vestida con jeans, campera de cuero color camel y remera blanca, Cristina se mostró ante su público distendida y los saludó con los brazos en alto.