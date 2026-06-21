Cristina candidata: los K y Pichetto proponen anularle la condena, pero Kicillof y otros dudan

Miguel Pichetto visitó nuevamente a Cristina Kirchner el martes, tres meses y medio después del reencuentro ocurrido a fines de febrero, y apenas días después de hacer pública su propuesta para que el Congreso anule la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la ex presidenta en la causa Vialidad. Más allá de los cuestionamientos sobre su viabilidad jurídica y sin perspectivas claras de un tratamiento parlamentario, la iniciativa será impulsada por dirigentes alineados con la ex mandataria con el fin de instalarla y potenciarla políticamente.

“Está en estudio entre los asesores del bloque. Pichetto fundamenta la propuesta en los vicios que presenta la causa. Nosotros vamos a explorar todas las vías para buscar una revisión de esta condena injusta. Si esa es una puerta para abrir o indagar, lo haremos”, afirmó uno de los diputados más cercanos a Cristina Kirchner. Otro legislador destacó la “ventaja” de que la idea haya sido planteada por Pichetto y no por algún referente directamente identificado con la ex presidenta, como punto de partida para buscar apoyos en otros espacios políticos.

Con el objetivo de justificar la posibilidad de que el Congreso anule o modifique la resolución judicial por tratarse de un caso de “gravedad institucional”, en el kirchnerismo hacen referencia a la ley de Dosimetría sancionada en Brasil, mediante la cual el Congreso de ese país modificó las reglas de cálculo y ejecución de las penas, beneficiando potencialmente a Jair Bolsonaro. En Argentina, citan como antecedente posible la ley 23.062 de reparación histórica, aprobada en 1984, que anuló procesos judiciales contra integrantes de los poderes constitucionales durante la dictadura, en un intento por aliviar la situación de la ex presidenta Isabel Perón.

Pichetto lanzó esta propuesta durante una reunión de la comisión de Derechos Humanos de Diputados, en el aniversario de la decisión de la Corte Suprema que ratificó la condena en la causa Vialidad. “Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación coloca a la democracia en una situación de extrema fragilidad. La conducta de un jefe de Estado debe evaluarse mediante un procedimiento especial y no por la vía común”, inició Pichetto, quien retomó su vínculo con el peronismo tras la reunión con Cristina Kirchner y fue candidato a vicepresidente junto a Mauricio Macri en 2019.

“Se incorporó a un juez proveniente de otro tribunal, se designó un fiscal cuyo destino natural era Rosario para juzgar casos de narcotráfico, y se limitó la posibilidad de apelar. Tampoco hubo imparcialidad en los jueces de la Corte, que debieron apartarse debido a que venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada”, añadió Pichetto, y concluyó: “Ante tantas irregularidades y la conformación incompleta del tribunal, el Congreso no puede permanecer inactivo. Tenemos la facultad de intervenir frente a una gravedad institucional semejante para declarar la nulidad de un fallo viciado y preservar el equilibrio de poderes”.

### Dudas en el peronismo

No todos los sectores del peronismo consideran viable esta iniciativa en términos jurídicos o políticos. “No encuentro un andamiaje jurídico en el artículo 75 de la Constitución, que enumera las facultades del Congreso”, señaló un referente del peronismo federal, corriente que busca debatir lineamientos programáticos alejados del discurso predominante del kirchnerismo en las últimas décadas.

Sin embargo, tras las críticas recibidas por omitir a Cristina en el lanzamiento en Parque Norte, en el último acto celebrado en Concepción del Uruguay hubo un cambio de postura: Juan Manuel Olmos afirmó que con la “injusta condena” a la ex presidenta se buscaba “silenciar al peronismo”, y Guillermo Michel destacó la promoción de la industria avícola durante el gobierno de Cristina, a través de créditos del Bicentenario.

Axel Kicillof no se ha pronunciado públicamente sobre esta cuestión. En los últimos meses, el gobernador evitó referirse a la condena y prisión de Cristina Kirchner, lo que generó tensiones y reclamos desde el sector liderado por la ex presidenta. No obstante, al cumplirse un año de la sentencia, publicó un mensaje en el que calificó a Cristina como “inocente e injustamente detenida”.

“En términos jurídicos, el Congreso tiene la facultad de conmutar penas en casos genéricos y esta opción es factible, aunque sería una innovación. Lo que no se puede garantizar es que el Congreso apruebe la medida; no percibimos respaldo político suficiente”, evaluó un dirigente cercano a Kicillof y familiarizado con el ámbito judicial.

Por su parte, un miembro del Gabinete bonaerense aclaró que el gobernador desconoce la iniciativa y la estrategia para impulsarla. “Si Pichetto considera que es una opción viable y que cuenta con los votos en el Congreso, debe avanzar. Hay opiniones encontradas sobre la viabilidad jurídica, pero es necesario explorar todas las alternativas que ponderen la inocencia de Cristina”, coincidieron desde el kirchnerismo en ese punto.

En el Frente Renovador también marcaron distancia respecto a la propuesta. “No conocemos el proyecto ni el fundamento jurídico en el que se basa”, indicaron fuentes cercanas a Sergio Massa, sin proporcionar mayores detalles.

Los legisladores alineados con la ex presidenta valoraron la iniciativa de Pichetto y harán lo posible por instalar el tema, en línea con la consigna “Cristina candidata” que ganó fuerza en las últimas semanas. “Pichetto tiró un cabo que vale la pena explorar. La propuesta es interesante y honesta, considerando que ha sido cercano pero