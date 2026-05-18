Cristian Ritondo sumó un nuevo apoyo a Mauricio Macri y postuló a Diego Santilli como candidato a gobernador de Buenos Aires: «Es el indicado»

El jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, valoró este lunes la figura de Mauricio Macri, resaltando que «pone al país por encima de sus ambiciones personales». Además, rechazó las declaraciones de Martín Menem, quien afirmó que si el expresidente fuera candidato en 2027, «le haría un favor al kirchnerismo».

«Falta muchísimo para esa discusión y sería una irresponsabilidad darla hoy porque solo genera ruido», señaló Ritondo en una entrevista con Radio Rivadavia. Agregó que «lo que está claro es que Mauricio Macri demostró como nadie que pone al país por encima de las ambiciones personales. Lo hizo apoyando a este Gobierno antes de que fuera gobierno y apoyando como nunca un expresidente apoyó a otro partido».

En este sentido, destacó que el rol actual de Macri es «liderar el PRO, recorrer el país y seguir construyendo». «Lo que venga después lo va a decidir él. Sin dudas será pensando en que el país no vuelva para atrás. Confío en su decisión y especular desde otro lugar no es lo natural», señaló.

Ritondo también dejó un mensaje dirigido al Gobierno: «Tiene que ser un ida y vuelta en las relaciones, no solamente pedirle al otro. Mauricio siempre ha demostrado el menor egoísmo que he notado en la política argentina desde el ’83 hasta ahora».

Por otra parte, recordó las declaraciones de Martín Menem, quien en una entrevista exclusiva con Clarín afirmó que Mauricio Macri «es un ex presidente que no pudo reelegir, que hizo un esfuerzo por terminar con el populismo y no pudo porque volvió». Menem agregó que si Macri compitiera en 2027, «le haría un favor al kirchnerismo» y aseguró que «los votantes del PRO nos van a acompañar» a La Libertad Avanza.

En respuesta, Ritondo sostuvo: «Nunca fuimos funcionales al kirchnerismo» y agregó que «cuando ellos estaban callados o no sé qué hacían de su vida, nosotros estábamos combatiendo al kirchnerismo hace más de 20 años con Mauricio Macri a la cabeza. Plantear eso es no conocer la historia del PRO ni de Mauricio Macri».

Además, reiteró el apoyo que el PRO ha brindado al Gobierno: «Ha sido más que claro Mauricio Macri y todos nosotros en el Congreso, donde el gobierno puso en juego medidas que tenían que ver con la economía. Hemos acompañado sin especular nunca». Y sostuvo: «Aquel que piense que podemos especular en la vuelta del populismo tendrá que mirar a otro lado».

En otra crítica hacia Martín Menem, Ritondo recordó la fallida designación de la diputada Karina Milei como titular de la comisión bicameral de Inteligencia, un lugar que —según señaló— le había sido prometido por «el presidente de la cámara», pero que terminó en manos del libertario Sebastián Pareja.

«Ellos sabrán del cumplimiento o no de la palabra. Nosotros no habíamos pedido, ellos lo ofrecieron y pusieron a alguien que les será más útil para el funcionamiento de la comisión. Como decía, hay un ida y vuelta en los gestos y las confianzas. Esperemos que en algún momento también se den cuenta de cómo funcionan esas cosas», sostuvo Ritondo.

Finalmente, sobre la figura de Diego Santilli, actual ministro del Interior, Ritondo afirmó que «es el mejor para liderar el cambio que los bonaerenses necesitan para salir del abandono de Kicillof», gobernador de la Provincia de Buenos Aires. A pesar de considerar que Santilli «es el indicado» para ser candidato a gobernador en 2027, recordó que «falta mucho para eso» y sostuvo que «el foco ahora está en mostrar que donde gobierna el PRO en la Provincia, la gente vive mejor».