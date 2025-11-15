Crisis en Municipalidad de Makallé: advierten despidos por falta de fondos

15 de noviembre de 2025 Lectores: 41

El intendente de Makallé, Marcelo Angione, confirmó una crisis financiera por una drástica caída en la coparticipación. Advirtió que deberán despedir empleados para poder mantener los servicios básicos para los vecinos.

El municipio esperaba entre $6 y $7 millones, pero solo recibió $700 mil en la primera cuota. Esta cifra representa menos del 10% de lo previsto, generando una grave situación financiera.

Ante esta situación, Angione fue directo: “Vamos a tener que despedir, porque si no, no logramos cumplir el objetivo de brindar los servicios básicos a los vecinos”. El municipio cuenta con 240 empleados.

El intendente deslindó al gobernador provincial y atribuyó la crisis al ajuste económico del presidente Javier Milei. Afirmó que la reducción del gasto público pasó de Nación a la Provincia y ahora golpea a los municipios.

Angione lamentó que el municipio no tiene los recursos para sostener su planta laboral. Hasta el momento, no se precisaron fechas para los posibles despidos ni qué servicios específicos podrían ser afectados.

FUENTE: Nota realizada en Radio Gualamba