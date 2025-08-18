Crisis en la fábrica de cosechadoras Vassalli: los dueños y el gremio negocian con mediación provincial

La emblemática fábrica de cosechadoras Vassalli está paralizada por un reclamo salarial de los trabajadores y este lunes habrá una audiencia entre los responsables de la empresa y el gremio, con la mediación de autoridades de la provincia de Santa Fe, para tratar de llegar a un acuerdo que descomprima la tensión de los últimos días y se recupere la dinámica laboral- productiva.

La empresa fundada por Roque Vassalli, cambió varias veces de responsables y sigue ubicada en Firmat, al sur de Santa Fe. Ha sobrevivido a varias crisis económicas y desde hace un año está a cargo de la familia de Eduardo Marsó, un empresario avícola de Entre Ríos.

En los últimos días hubo manifestaciones frente a la planta y cortes intermitentes sobre la Ruta Nacional 33, con reclamos por la deuda salarial que incluye la mitad del salario de junio, la totalidad de julio y el pago del medio aguinaldo.

El jueves por la noche, en un intento por descomprimir la tensión, los responsables de Vassalli transfirieron $400 mil a cada empleado. Si bien el monto permitió atenuar momentáneamente la protesta, los trabajadores advirtieron que el pago representa apenas una fracción de lo que se les adeuda. “Es un paliativo, pero no una solución”, señalaron al diario local El Correo.

Dos días antes, un numeroso grupo de empleados se había concentrado frente a las oficinas de la fábrica para exigir respuestas inmediatas. Allí se hizo presente el secretario general de la UOM de Firmat, Diego Romero, quien acompañó a los trabajadores en la protesta y criticó la falta de avances.

“Le ofrecieron 300 mil pesos para la semana que viene y la gente tiene hambre ya”, expresó el dirigente, remarcando la urgencia de una inyección de fondos para cubrir necesidades básicas.

Romero también cuestionó la postura de la empresa de supeditar los pagos a la venta de maquinaria. “Dicen que tienen que sacar unas máquinas para que entre dinero, y nosotros decimos que pongan recursos de su respaldo para salir de este problema”, afirmó.

El gremialista agregó que el personal exigió la presencia del titular de la firma, Eduardo Marsó, a quien —según indicó— muchos de los empleados ni siquiera conocen personalmente.

En este contexto, el ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe convocó a una audiencia para este lunes. Allí, representantes de Vassalli y de los trabajadores buscarán, con la mediación de funcionarios provinciales, alcanzar un acuerdo que destrabe el conflicto.

El encuentro se presenta como una instancia clave, para evitar una crisis social en Firmat, donde la referida empresa es uno de los principales motores económicos.

Mientras tanto, en las puertas de la fábrica y sobre la ruta la protesta sigue, a la expectativa de que se inyecten fondos que cubran la deuda salarial y provean de recursos para seguir operando y manteniendo los empleos.