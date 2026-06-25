Crisis en España: el Congreso pide a Pedro Sánchez que renuncie o se someta a una moción de confianza

Un día después de que el presidente Pedro Sánchez asegurara en el Congreso que no piensa abandonar el gobierno y negara la existencia de “una corrupción generalizada” en su entorno, una mayoría parlamentaria le exigió este jueves que renuncie o se someta a una cuestión de confianza.

Sánchez compareció el miércoles ante el Parlamento para dar explicaciones sobre las causas judiciales que afectan a su Ejecutivo y al PSOE, el partido que lidera. “La pregunta no es si vamos a continuar. La pregunta es: ¿cómo no vamos a continuar?”, afirmó. Además, subrayó que “no vamos a aceptar la corrupción como un hecho consustancial a las organizaciones humanas” y que su gobierno seguirá trabajando con la ambición de erradicarla por completo.

Sin embargo, sus palabras no satisfacieron a los grupos parlamentarios, que este jueves elevaron la presión.

La moción presentada por el Partido Popular (PP), principal fuerza opositora, fue aprobada con 178 votos a favor y 171 en contra. Aunque esta moción no es vinculante —es decir, no obliga a Sánchez a renunciar ni a someterse a un voto de confianza— pone en evidencia su debilidad parlamentaria. “El presidente del gobierno está actuando contra la mayoría que pide su dimisión”, declaró Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, tras la votación.

El respaldo a la moción contó con los votos de Vox, Junts x Catalunya —partido del ex presidente catalán independentista Carles Puigdemont—, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria. Cabe destacar que, a excepción del PP y Vox, estas fuerzas habían sido hasta ahora aliadas de Sánchez; en 2023 apoyaron su investidura a cambio de promesas y acuerdos con el PSOE.

Pese a la situación adversa, Sánchez no renunció ni dio señales de rendirse.

Esta semana se conoció la sentencia que condena a 24 años de cárcel a su ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por cobrar sobornos en la compra de barbijos durante la pandemia. Además, el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado por presunto tráfico de influencias y lavado de dinero.

Por otra parte, la Guardia Civil indaga una supuesta trama dentro del PSOE que habría intentado desprestigiar a jueces, fiscales y agentes que investigaban al gobierno o a dirigentes del partido.

El mismo día en que Sánchez se presentó en el Parlamento, su esposa, Begoña Gómez, entregó su pasaporte como medida cautelar ante el juez que la ha enviado a juicio oral por sospechas de haberse beneficiado de su rol para impulsar su carrera profesional.

La votación finalizó poco después de las tres de la tarde en Madrid. Mientras desde las bancadas del PP le exigían a Sánchez que renuncie, los diputados del PSOE aplaudían de pie al presidente.