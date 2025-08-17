Crisis económica obliga al 80% de argentinos a cambiar hábitos de consumo

17 de agosto de 2025 Lectores: 10

Un estudio nacional reveló que 8 de cada 10 argentinos modificaron drásticamente sus patrones de consumo ante la presión inflacionaria. El 46.3% de los hogares reconoce no llegar a fin de mes, según el informe de la consultora Management & Fit.

Principales ajustes en los hogares

El sondeo detectó tres áreas críticas donde los consumidores están recortando gastos:

Reducción en compra de indumentaria y calzado

Menor consumo de carne en la dieta familiar

Cambio de marcas premium a alternativas económicas

Impacto en las finanzas familiares

El estudio cuantificó el estrés financiero:

16.7% de hogares con «grandes dificultades» para cubrir gastos

29.6% enfrenta «algunas dificultades» mensuales

Solo 53.7% logra equilibrar sus finanzas

Análisis de tendencias

Expertos señalan que estos datos reflejan un deterioro acumulado del poder adquisitivo que está reconfigurando permanentemente los patrones de consumo en Argentina. La sustitución de productos básicos y la búsqueda de alternativas más económicas se consolidan como estrategias familiares ante la crisis.