Crisis económica obliga al 80% de argentinos a cambiar hábitos de consumo

17 de agosto de 2025 Lectores: 10
Un estudio nacional reveló que 8 de cada 10 argentinos modificaron drásticamente sus patrones de consumo ante la presión inflacionaria. El 46.3% de los hogares reconoce no llegar a fin de mes, según el informe de la consultora Management & Fit.
Principales ajustes en los hogares
El sondeo detectó tres áreas críticas donde los consumidores están recortando gastos:
- Reducción en compra de indumentaria y calzado
- Menor consumo de carne en la dieta familiar
- Cambio de marcas premium a alternativas económicas
Impacto en las finanzas familiares
El estudio cuantificó el estrés financiero:
- 16.7% de hogares con «grandes dificultades» para cubrir gastos
- 29.6% enfrenta «algunas dificultades» mensuales
- Solo 53.7% logra equilibrar sus finanzas
Análisis de tendencias
Expertos señalan que estos datos reflejan un deterioro acumulado del poder adquisitivo que está reconfigurando permanentemente los patrones de consumo en Argentina. La sustitución de productos básicos y la búsqueda de alternativas más económicas se consolidan como estrategias familiares ante la crisis.