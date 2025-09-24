Crisis económica impulsa infidelidad: 27% de argentinos admite engaños y vincula estrés a Milei

24 de septiembre de 2025 Lectores: 24

BUENOS AIRES – La crisis económica argentina está erosionando las relaciones de pareja: un 27% de los encuestados reconoció ser infiel, vinculando el comportamiento al estrés financiero y las políticas de ajuste. Así lo reveló un estudio de la plataforma Gleeden, que expone cómo la apretura económica genera un colapso en la intimidad.

La inflación y la incertidumbre limitan los espacios románticos: 3 de cada 4 personas dejaron de ir a restaurantes y más de la mitad redujo visitas a hoteles, desplazando los encuentros a autos o departamentos. La presión financiera también afecta el deseo: un 45% confesó disminución de su libido.

«Las crisis económicas afectan la motivación en múltiples planos, repercutiendo en el disfrute sexual», explicó Silvia Rubies, Directora de Gleeden para Latinoamérica. El informe «Radiografía de la No Monogamia 2025» muestra que el engaño lidera las prácticas no monógamas por funcionar como «válvula de escape inmediata» sin requerir acuerdos previos.

Contexto social

El fenómeno refleja un patrón histórico argentino donde las crisis cíclicas impactan en la intimidad: menos recursos para encuentros, menor deseo sexual y más secretos en las relaciones. Mientras el gobierno implementa medidas de austeridad, muchos buscan en vínculos paralelos un refugio temporal a las tensiones cotidianas.