Crimen en Los Polvorines: hallan tres puñaladas en víctima que protegió a su hija

La autopsia realizada al cuerpo de Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años, asesinada el jueves por la madrugada en su vivienda de Los Polvorines, confirmó que el agresor actuó con extrema violencia y alevosía. Cáceres murió al intentar proteger a su hija de 9 años de un intento de abuso.



Según fuentes judiciales, los exámenes forenses revelaron que la víctima recibió tres puñaladas, una de ellas en el cuello que comprometió la arteria carótida y que fue la causa directa de su fallecimiento. Las otras dos heridas no han sido especificadas en cuanto a su ubicación exacta.

El principal sospechoso es Esteban Lorenzo Amarilla, un vecino de 26 años que permanece prófugo. Se sospecha que ingresó por una ventana de la casa situada en la calle Velázquez al 4100, con la intención de atacar a la niña. Tras el ataque, la menor relató que se encontraba durmiendo cuando Amarilla, a quien identificó como un amigo de su madre, comenzó a manosearla. Cáceres intervino para frenar al agresor y fue entonces cuando recibió las puñaladas.

En medio de la agresión, la niña logró salir a la calle bajo la lluvia para pedir ayuda. Vecinos fueron los encargados de llamar al 911. Personal de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas constató el fallecimiento de Yolanda, hallada en el piso de la vivienda con un corte en el cuello y heridas en la cabeza.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentinas, especializada en casos de violencia familiar y de género, bajo la dirección de la fiscal Lorena Carpovich. Los peritos y el médico policial trabajaron en la escena, y la menor declarará en Cámara Gesell.

Amarilla, empleado de la construcción, vive a cinco cuadras del lugar del crimen y es intensamente buscado por la policía local y el Grupo Táctico Operativo. El sospechoso tenía antecedentes por denuncias previas: en octubre del año pasado fue denunciado por abusar sexualmente de su prima de 16 años en Pablo Nogués. La madre de la víctima realizó la denuncia después de que la adolescente revelara un episodio de abuso y una agresión ocurrida en la vía pública. Sin embargo, la Unidad Funcional N°14 del fuero penal de San Martín archivó esa causa por falta de pruebas suficientes para avanzar con una imputación formal.

Actualmente, se realizan acciones para localizar al prófugo y se revisan sus antecedentes. Mientras tanto, vecinos de la zona instalaron carteles y colocaron flores en la puerta de la casa de la víctima, reclamando justicia por Yolanda Cáceres.