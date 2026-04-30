Crimen de la ex reina de la belleza en México: detuvieron en Venezuela a la suegra de Carolina Flores, acusada de matarla a balazos en su casa

La justicia mexicana logró detener recientemente en Venezuela a Erika María «N», suegra de Carolina Flores, la ex reina de belleza asesinada a balazos en su casa, en un crimen que fue registrado por una cámara de seguridad.

La aprehensión se llevó a cabo gracias a la colaboración entre las autoridades de México y Venezuela, tras la emisión de una Notificación Roja de INTERPOL, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). La detenida permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas mientras se realizan los trámites para formalizar su extradición.

El feminicidio ocurrió el 15 de abril en un domicilio de la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Carolina Flores, de 27 años, fue encontrada muerta con heridas de arma de fuego en la cabeza, según reportes preliminares.

Desde el inicio de la investigación, las autoridades abrieron la carpeta bajo el protocolo de feminicidio y centraron las sospechas en Erika María «N», luego de que el esposo de la víctima la señalara como presunta autora material del crimen. Horas después se difundió un video en el que se escucha a la suegra disparar a Carolina dentro de su domicilio.

En las imágenes, se observa a Flores salir corriendo mientras la mujer la persigue con una pistola en mano. Se escuchan varios disparos y gritos. En primer plano aparece una cuna y juguetes de bebé, junto a un perro que corre desesperado. Después de los disparos, en cámara aparece Alejandro, pareja de Carolina e hijo de Erika, con un bebé en brazos, preguntando qué ocurrió.

Tras presenciar la escena, Alejandro interroga a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?” Ella responde: “Nada, me hizo enojar”. Sin alterarse, Alejandro insiste: “¿Qué te pasa? Es mi familia”. Erika replica: “Mi familia es mía. Tú eres mío y ella me robó”.

La madre de Carolina, Reyna Gómez Molina, declaró a Univisión que fue su yerno quien le notificó el fallecimiento un día después, explicando que esperó para cuidar al bebé de ocho meses. Esta demora permitió que la sospechosa huyera. Además, Reyna comentó que al ofrecerse para cuidar al menor, Alejandro se negó, argumentando que su decisión como pareja fue que, en caso de faltar ambos, ni la madre ni la suegra se harían cargo del bebé.

Carolina Flores, originaria de Baja California, fue coronada Miss Teen Universe de esa entidad en 2017. Su asesinato provocó indignación y movilizaciones en Ciudad de México y en Ensenada, su ciudad natal, para exigir justicia.

La violencia feminicida sigue siendo una grave problemática en México, donde, en promedio, mueren asesinadas diez mujeres al día, según datos oficiales y organizaciones civiles.