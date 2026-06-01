Crimen de Agostina Vega: el cuerpo fue desmembrado, sigue la búsqueda de todos los restos y Barrelier fue internado por «ideas suicidas»

Después de una semana de incertidumbre y desesperación, Agostina Madeleine Vega, de 14 años, fue encontrada asesinada el sábado en un extenso descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba. Sin embargo, la búsqueda continúa, ya que se confirmó que su cuerpo fue desmembrado. Este domingo, los investigadores realizaron nuevos rastrillajes en la zona con el objetivo de recuperar todos sus restos.

En paralelo, Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años y único detenido por el caso, fue internado en el hospital del penal de Bouwer luego de que médicos y psicólogos detectaran pensamientos e ideas suicidas. El Servicio Penitenciario de Córdoba informó que, de acuerdo con los protocolos establecidos, se activó de manera preventiva un procedimiento para garantizar su integridad física y psíquica. Actualmente, Barrelier permanece internado bajo custodia en el hospital modular del Complejo Carcelario N.° 1 “Reverendo Padre Luchesse” de Bouwer, donde recibe atención especializada, medicación y seguimiento diario por parte de profesionales de salud mental del Ministerio de Salud de la provincia.

Además, desde la institución desmintieron que Barrelier hubiera intentado suicidarse dentro de la cárcel, versión que había circulado más temprano y que fue confirmada como falsa por los abogados de Gabriel Vega, padre de Agostina, a Clarín. No obstante, el Servicio Penitenciario confirmó que fue necesario activar el protocolo, internarlo y medicarlo para evitar que se autolesionara o atentara contra su vida.

La última imagen de Agostina con vida fue captada el sábado por la noche cuando ingresó a la vivienda de Barrelier. Inicialmente, el acusado negó que se tratara de ella, pero el viernes reconoció que la adolescente desaparecida era la joven encontrada. Desde entonces, se intensificaron los rastrillajes en un campo de 240 hectáreas, donde finalmente el sábado se hallaron restos de Agostina.

La adolescente había sido vista por última vez el sábado 23 de mayo a las 22:30 en el barrio General Mosconi, Córdoba. Informó que iba a la rotisería de su abuelo, situada en la misma cuadra donde residía, pero nunca llegó. Tomó un remis hacia el barrio Cofico, donde vivía Barrelier, y le dijo al conductor que quería darle una sorpresa a su madre, dato que también transmitió en un mensaje de audio a sus amigas: “No sé por qué tengo que ir con mi… con el novio de mi mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”.

Cerca de cumplirse una semana de su desaparición, su cuerpo fue hallado en el descampado de Ampliación Ferreyra, a 17 kilómetros de la casa de Barrelier, lugar donde las cámaras registraron a Agostina por última vez, aunque nunca se la vio salir.

Por otra parte, los abogados del padre de Agostina informaron que la Justicia rechazó incorporar como querellante a Melisa Heredia, madre de la víctima. Tras recibir la noticia del hallazgo del cuerpo, la mujer debió ser sedada nuevamente.

Córdoba. Enviada especial

MG