Crimen a sangre fría en el Carnaval de Mercedes: qué reveló la autopsia sobre la muerte de Braian Cabrera

La investigación sobre la muerte de Braian Cabrera, el chico de 18 años que fue asesinado durante los festejos del Carnaval de la ciudad bonaerense de Mercedes, avanza con la detención de los principales sospechosos. Pero este martes sumó un dato más con la resolución de la autopsia realizada al cuerpo del joven: el proyectil que terminó con su vida le perforó el cráneo del lado derecho de su cabeza.

El informe forense determinó que Cabrera sufrió lesiones graves en la cabeza a raíz de un disparo de arma de fuego. Esa herida fue la que provocó su muerte. En primera instancia también se reveló que Braian había sufrido otro impacto de bala en su pecho.

El hecho ocurrió el pasado domingo cuando se llevaba adelante el festejo de carnaval organizado por el municipio. “Lo mataron a Braian”, gritó alguien mientras la muchedumbre se refugiaba en negocios o se iba corriendo del lugar escapando de las balas. El joven quedó malherido y debió ser trasladado al hospital Blas Dubarry de la ciudad, donde falleció poco después.

En la escena del ataque se encontró un revólver calibre .22 y posteriormente se recuperó el proyectil, que sería compatible con esa arma. Ese elemento resultó determinante para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada.

Las cámaras de seguridad del lugar también ayudaron a identificar a tres sospechosos. María Luján (33) y su hijo Martín Ezequiel Auza (19) fueron capturados poco después del crimen. Ambos están acusados pero este lunes se les sumó un tercer sospechoso.

Todos ellos fueron parte de una pelea que había comenzado en otro lado, según reveló un hermano de Braian.»Me empezaron a bardear y me pegaron entre todos. Los encaré y tiraron dos tiros al aire», detalló Carlos que dejó el lugar y se fue hacia donde estaba su hermano. Dijo que, a las piñas, lo llevaron a la zona de la avenida 29, entre 24 y 22. «Ahí saltó mi hermano», explicó.

«Se pelearon y la mujer le pegó un tiro en la cabeza. El abuelo fue quien le dio el fierro. Vi todo, cayó delante mío», puntualizó el hermano de Braian en una entrevista a TN. En las primeras horas del caso se había apuntado a Martín Auza como quien disparó pero finalmente acusaron a su madre de apretar el gatillo.

Lo cierto es que este lunes detuvieron a un tercer sospechoso: Omar Auza (54), padre de María Luján, conocida como “Pupu” y el abuelo de Martín Auza y señalado como quien entregó un revolver calibre .32 a su hija.

Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que los tres aprehendidos fueron indagados por el fiscal Matías Lattaro, de la fiscalía N° 2 de Mercedes, y “dieron su versión” de los hechos. Confirmaron que «el conflicto venía de antes», que empezaron a pelear y «la mujer confesó que disparó pero que no tenía intenciones de matar» a Braian. Además, se excusó diciendo que «ni siquiera le había apuntado a él» y que «no sabe qué pasó».

El fiscal Lattaro pidió que se formalice la detención mientras avance la investigación y definan el grado de participación de cada uno de ellos en el crimen.

En principio, María Luján Auza fue imputada como autora de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y, su padre y su hijo, como coautores.