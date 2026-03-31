Creías que Google Drive era tu backup: el error más común al hacer una copia de seguridad

Cada 31 de marzo se celebra el Día Mundial del Backup, una fecha pensada para recordar algo que millones de personas siguen postergando hasta que ya es tarde: hacer copias de seguridad de sus archivos más importantes.

En plena era de Google Drive, iCloud, OneDrive y Dropbox, muchos usuarios creen que ya tienen ese problema resuelto. Si los documentos están “en la nube”, la conclusión parece obvia: entonces están protegidos. Pero no siempre funciona así.

En la práctica, una carpeta sincronizada no es necesariamente un backup ni una copia de seguridad real. Si un archivo se borra por error, se sobrescribe, se corrompe o incluso si una cuenta es comprometida, ese cambio también puede replicarse en los demás dispositivos y servicios conectados. El resultado puede ser el contrario al esperado: perder todo al mismo tiempo.

Hoy, además de fallas de hardware o pérdida de equipos, también aparecen amenazas como el ransomware, el robo de credenciales o errores de sincronización que pueden dejar a una persona sin acceso a fotos, trabajos, documentos o archivos clave de años.

Por eso, en 2026, los especialistas insisten en una idea que parece contraintuitiva para la era cloud: tener archivos en la nube no siempre significa tener un backup real. La recomendación sigue siendo combinar servicios online con una copia separada y, si es posible, fuera del ecosistema principal.

Por qué guardar archivos en la nube no siempre es una copia de seguridad

La confusión más habitual es mezclar dos conceptos que no son iguales: sincronización y backup.

Cuando un usuario usa Google Drive, iCloud o OneDrive, muchas veces lo que tiene configurado es una sincronización automática entre dispositivos. Eso es útil para trabajar más cómodo, acceder a un archivo desde el celular y la notebook o recuperar rápido un documento si se cambia de equipo. Pero no siempre garantiza una recuperación completa si ocurre un incidente.

Si el archivo se elimina accidentalmente, si alguien entra a la cuenta y borra carpetas, si un malware cifra los documentos o si una versión dañada se replica en todos lados, el problema puede expandirse. En otras palabras: la nube puede ser parte de la estrategia, pero no necesariamente la solución completa.

“Tener copias de los archivos importantes en la nube, en un Google Drive o OneDrive, es un backup. No está mal, es mejor que nada desde ya, pero la época exige un poquito más: que seamos más responsables y no solamente tener una copia de seguridad, que es algo que aún hoy muchísima gente no cumple”, dice José Luis Fernández, Gerente de Tecnología de Kingston, uno de los fabricantes de memorias y discos más grandes del mundo.

“Pero creo que hoy tenemos que ser un poco más previsores y ver el backup no solamente como ‘tengo una copia de mis archivos importantes’, sino tener una estrategia, como tienen las empresas. También debería ser así en una familia, en una casa o a nivel personal. ¿Qué necesito? ¿Qué información y qué cosas necesito para volver a estar operativo?”, se pregunta.

La clásica regla 3-2-1 sigue siendo la referencia más repetida en este terreno. “Es decir, tres copias de los datos almacenadas en dos tipos de medios diferentes y al menos una fuera del sitio. En ese caso, podría ser la nube: la nube sería tu copia fuera de tu casa u oficina, pero tendrías que tenerla en dos medios diferentes y siempre mantener esas copias actualizadas”, explica Fernández.

“Hay mucha gente que se confía en la nube, tira todo ahí y después tiene múltiples copias de los mismos archivos, sin saber qué tiene ni de qué fechas son, y eso hace que el costo de la nube se dispare. Entonces, hay que ser un poco más organizados”, sigue.

“Y lo más importante de todo es cuidar con muchísimo celo los datos personales: las claves bancarias, la información de cuentas, seguros médicos, seguros de auto, de casa, de vida. Tener todo eso muy bien resguardado, no en un archivo .txt en el escritorio, sino en una unidad encriptada donde esté protegido, y que todos los integrantes de la familia sepan cómo restaurar y acceder a esa información”, cierra.

No sólo el disco puede fallar

Pero hoy el problema ya no es sólo que se rompa un disco rígido. También hay ataques que apuntan directamente a las copias de seguridad. Un documento de Sparkfound, difundido con motivo del Día Mundial del Backup, advierte que los ciberdelincuentes ya no se concentran sólo en los datos más valiosos: también buscan afectar los respaldos, especialmente en escenarios de ransomware.

La empresa sostiene además que una de las tendencias para 2026,a diferencia de 2025, será almacenar la información de backup en diferentes locaciones, justamente para evitar que un único incidente comprometa todas las copias.

En ese contexto, Sergio Oroña, fundador y CEO de Sparkfound, lo resume con una advertencia que encaja también para usuarios y pymes: “La continuidad operativa de una empresa depende cada vez más de su capacidad para anticipar y gestionar amenazas cibernéticas”. Y agrega que los ataques son cada vez más “sofisticados, automatizados y difíciles de detectar”, lo que reduce los tiempos de reacción. Para Oroña, ya no alcanza con responder cuando el daño ya ocurrió: hace falta detectar antes y mitigar el impacto lo más rápido posible.

Aunque ese planteo está pensado para organizaciones, la lógica aplica también a nivel doméstico: cuanto más concentrada esté la información en una sola cuenta, una sola plataforma o un solo entorno, mayor es el riesgo de que una falla, un robo o un ataque deje sin salida.

Cómo hacer un backup real en casa: qué es la regla 3-2-1 y cómo aplicarla

Para un usuario común, no hace falta montar una infraestructura empresarial ni gastar una fortuna para proteger lo importante. Con una estrategia mínima, ya se puede reducir muchísimo el riesgo.

La base más razonable hoy es combinar tres niveles. El primero es el almacenamiento habitual, que puede ser la computadora o el celular. El segundo es una copia en la nube, útil para disponibilidad, acceso remoto y recuperación rápida ante pérdidas simples. El tercero es una copia separada, preferentemente en un SSD externo o un disco dedicado, que no esté permanentemente conectado.

Ese último punto es clave. Si el dispositivo externo está siempre enchufado y montado como una unidad más del sistema, también puede quedar expuesto a borrados accidentales, fallas de sincronización o malware. Por eso, muchos especialistas recomiendan hacer copias periódicas y luego desconectarlo.

“Yo creo que el esquema híbrido está para quedarse. Hay soluciones que van en la nube, hay soluciones que van locales. Y nosotros estamos atendiendo a todo el mundo. Estamos en ambos lados de la ecuación, con una fuerte oferta de SSDs y memorias para servidores”, aseguró Fernández de Kingston.

A la hora de priorizar, no todo necesita el mismo nivel de resguardo. Lo primero debería ser lo irremplazable: fotos familiares, documentos personales, trabajos, archivos profesionales, claves de recuperación, certificados, escaneos importantes y cualquier material que no pueda descargarse otra vez fácilmente.

También conviene revisar dos hábitos que suelen pasarse por alto. El primero es activar la autenticación en dos pasos en las cuentas donde están guardados los archivos. El segundo es probar la restauración de vez en cuando. Tener un backup que nunca fue testeado puede dar una falsa sensación de seguridad.

En la práctica, una rutina razonable para la mayoría de los usuarios puede ser hacer una copia automática en la nube durante el día y una copia local, semanal o quincenal, en un dispositivo externo. No es la solución perfecta, pero ya está muy por encima de la situación de millones de personas que dependen de una sola cuenta o de un único equipo.

En 2026, seguir pensando que “si está en la nube está a salvo” puede ser tan riesgoso como confiar todo a una sola notebook o a un solo celular. La nube ayuda, pero no reemplaza por sí sola una estrategia de backup.

La mejor defensa sigue siendo simple: tener más de una copia, en más de un lugar, y al menos una fuera del alcance de un error, un robo o un ataque. Porque la diferencia entre un susto y una pérdida definitiva, muchas veces, está en esa copia que casi nadie se acuerda de hacer hasta que la necesita.