Creen que el cometa 3I/ATLAS se habría formado hace unos 12.000 millones de años

El cometa 3I/ATLAS, el tercer visitante interestelar conocido que ha atravesado el sistema solar, se habría formado hace aproximadamente 12.000 millones de años en un antiguo y gélido sistema planetario. Este entorno extremadamente frío le otorgó una composición química única, distinta a la de otros cuerpos estudiados.

Estos descubrimientos provienen de observaciones realizadas con el telescopio espacial James Webb y el observatorio ALMA, cuyos resultados fueron publicados en la revista Nature por un equipo liderado desde el Centro de vuelos espaciales Goddard de la NASA, en Estados Unidos.

Detectado en julio de 2025, 3I/ATLAS realizó su paso más cercano a la Tierra en noviembre de ese mismo año antes de continuar su trayectoria hacia el espacio exterior. Durante su alejamiento del Sol en diciembre, los astrónomos aprovecharon para analizar su composición química, lo que les permitió deducir las condiciones del entorno en el que se formó.

El estudio de las proporciones isotópicas, es decir, las diferentes variantes de los elementos químicos presentes, reveló datos clave. En particular, la relación entre los isótopos de hidrógeno da indicios sobre la temperatura y la radiación del entorno original, mientras que los isótopos de carbono ayudan a ubicar la nube de gas interestelar de donde proviene.

El agua del cometa contiene diez veces más deuterio —un isótopo del hidrógeno— que otros cometas conocidos, lo que sugiere que se originó en un sistema extremadamente frío, con temperaturas cercanas a los -243 grados Celsius, en una etapa muy temprana de la historia galáctica. Se estima que la formación tuvo lugar hace entre 10.000 y 12.000 millones de años.

Asimismo, las proporciones de carbono superan ampliamente los valores típicos observados en nuestro sistema solar, en nubes interestelares cercanas y en discos protoplanetarios, lo que apunta a un origen muy antiguo, posiblemente vinculado a un sistema planetario primordial.

Estudios previos también habían señalado la posible existencia de volcanes de hielo en erupción sobre el cometa, un fenómeno conocido como criovulcanismo, que explicaría el aumento de brillo experimentado al aproximarse al Sol en octubre.

Agencia EFE

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