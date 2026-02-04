Crédito a tasa 0% de Mercado Pago febrero 2026: qué requisitos, plazos de devolución y montos ofrece

En función del comportamiento financiero y comercial de cada usuario, se habilitan nuevas propuestas de crédito personalizadas. Puntos destacados

Mercado Pago, la billetera digital integrada al ecosistema de Mercado Libre, implemtó una nueva herramienta financiera pensada para emprendedores, vendedores y prestadores de servicios que operan en sus plataformas. Se trata de una línea de créditos a tasa cero que puede alcanzar montos de hasta $10 millones, con acreditación inmediata y devolución en plazos cortos.

¿En qué consiste el crédito a tasa 0% de Mercado Pago?

La iniciativa busca fortalecer el capital de trabajo de pequeños y medianos negocios digitales. El dinero puede destinarse a:

Compra de mercadería e insumos.

Inversión en infraestructura o herramientas.

Desarrollo de campañas promocionales.

Pagos a proveedores y servicios vinculados al negocio.

A diferencia de los créditos tradicionales, este programa ofrece plazos de devolución reducidos, que van de 1 a 4 semanas, permitiendo un flujo constante de capital para los usuarios.

Requisitos para acceder al préstamo de Mercado Pago

El beneficio no está disponible de manera generalizada. Solo podrán solicitarlo quienes cumplan con ciertos parámetros definidos por la plataforma: