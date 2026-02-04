Crédito a tasa 0% de Mercado Pago febrero 2026: qué requisitos, plazos de devolución y montos ofrece

En función del comportamiento financiero y comercial de cada usuario, se habilitan nuevas propuestas de crédito personalizadas. Puntos destacados
Mercado Pago, la billetera digital integrada al ecosistema de Mercado Libre, implemtó una nueva herramienta financiera pensada para emprendedores, vendedores y prestadores de servicios que operan en sus plataformas. Se trata de una línea de créditos a tasa cero que puede alcanzar montos de hasta $10 millones, con acreditación inmediata y devolución en plazos cortos.
¿En qué consiste el crédito a tasa 0% de Mercado Pago?
La iniciativa busca fortalecer el capital de trabajo de pequeños y medianos negocios digitales. El dinero puede destinarse a:
-
Compra de mercadería e insumos.
-
Inversión en infraestructura o herramientas.
-
Desarrollo de campañas promocionales.
-
Pagos a proveedores y servicios vinculados al negocio.
A diferencia de los créditos tradicionales, este programa ofrece plazos de devolución reducidos, que van de 1 a 4 semanas, permitiendo un flujo constante de capital para los usuarios.
Requisitos para acceder al préstamo de Mercado Pago
El beneficio no está disponible de manera generalizada. Solo podrán solicitarlo quienes cumplan con ciertos parámetros definidos por la plataforma:
-
Volumen de ventas: se requieren al menos dos meses consecutivos con ventas promedio de $50.000 o más, realizadas en Mercado Libre o mediante cobros en la app de Mercado Pago.
-
Historial crediticio positivo: haber cumplido en tiempo y forma con créditos anteriores dentro de la plataforma.
-
Reputación comercial: en el caso de vendedores de Mercado Libre, mantener una calificación positiva, basada en la puntualidad de las entregas, atención al cliente y satisfacción general de los compradores.
-
Cómo solicitar el crédito desde la app
El proceso es 100% digital y se realiza desde la aplicación de Mercado Pago:
-
Ingresar a la sección «Créditos» dentro de la app.
-
Verificar si la opción aparece disponible (depende de una evaluación automática del perfil del usuario).
-
Seleccionar el monto y plazo de devolución deseado.
-
Aceptar la propuesta enviada por Mercado Pago, que puede notificarse en la app o por correo electrónico.
-
Una vez aceptada, el dinero se acredita de inmediato en la cuenta digital del solicitante.
Condiciones de uso y devolución
-
El crédito está destinado exclusivamente a fines comerciales.
-
Puede utilizarse directamente desde la billetera virtual para pagar proveedores, contratar servicios o transferir fondos a cuentas bancarias vinculadas.
-
No se aplican cargos adicionales por retiro.
-
Los plazos de devolución varían entre 1 y 4 semanas, con posibilidad de acceder a nuevas líneas tras el cumplimiento de la obligación.
Dinero Plus: la apuesta de Mercado Pago al financiamiento digital
Este programa se enmarca dentro de la estrategia «Dinero Plus», cuyo objetivo es impulsar el crecimiento de pequeños negocios que operan en el ecosistema Mercado Libre.
El sistema de evaluación es automático y se actualiza de manera periódica. En función del comportamiento financiero y comercial de cada usuario, se habilitan nuevas propuestas de crédito personalizadas.
-
-
Una alternativa frente al crédito bancario tradicional
Con esta herramienta, Mercado Pago busca dar respuesta a un segmento de emprendedores y comerciantes que suele enfrentar barreras para acceder al financiamiento bancario por los altos requisitos documentales, garantías y tiempos de aprobación.
En cambio, esta propuesta se distingue por ser rápida, digital y sin trámites presenciales, lo que la convierte en una solución práctica para quienes necesitan capital inmediato para mantener el ritmo de sus operaciones.