Creció más del 30% el ingreso de dólares en el primer bimestre del año por las exportaciones de carne vacuna

Las exportaciones argentinas de carne bovina registraron en febrero un volumen cercano a las 49.000 toneladas peso producto, por un valor de 310,3 millones de dólares, según un informe del Consorcio ABC. En comparación con enero, los embarques mostraron una caída del 8% en volumen y del 8,4% en valor, reflejando una desaceleración mensual.

Sin embargo, la comparación interanual muestra un escenario distinto: los volúmenes exportados resultaron un 6,5% inferiores a los de febrero de 2025, pero el valor obtenido creció un 20,4%, impulsado por una mejora significativa en los precios internacionales.

En este sentido, el precio promedio de exportación se ubicó en 6.338 dólares por tonelada, prácticamente estable respecto de enero (-0,4%), pero un 28,8% superior al registrado un año atrás.

El acumulado de los primeros dos meses de 2026 muestra que las exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron unas 102,2 mil toneladas peso producto, por un valor cercano a los 648,9 millones de dólares. En comparación con el mismo período de 2025, los volúmenes exportados crecieron un 3,1%, mientras que el valor obtenido se incrementó un 32,9%.

“El acumulado de los primeros dos meses de 2026 muestra exportaciones por 102,2 mil toneladas, por un valor de 648,9 millones de dólares, con subas del 3,1% en volumen y del 32,9% en valor interanual”, señaló Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

China, el destino dominante

China volvió a consolidarse como el principal mercado para la carne argentina. En febrero concentró el 65,9% de los volúmenes exportados y el 61,4% en el acumulado bimestral.

Durante el mes se enviaron al gigante asiático 12,3 mil toneladas de carne con hueso y huesos bovinos por 30,2 millones de dólares, y cerca de 19,9 mil toneladas de carne deshuesada por 111 millones. El precio promedio de esta última se ubicó en torno a los 5.570 dólares por tonelada, aún por debajo del pico alcanzado en 2022.

No obstante, los envíos a China muestran una estabilización en niveles más bajos respecto de la segunda mitad de 2025, cuando superaban las 30 mil toneladas mensuales. Esta moderación también se observa en Brasil, aunque con mayor intensidad, mientras que Australia muestra un comportamiento expansivo.

Israel se posicionó como el segundo destino en importancia, con 4,6 mil toneladas exportadas entre carne enfriada y congelada, con precios elevados que superaron los 10.000 dólares por tonelada en ambos segmentos.

Estados Unidos ocupó el tercer lugar, con 4,2 mil toneladas, aunque con una caída en los volúmenes embarcados. En este mercado se observaron precios dispares: bajas en los cortes enfriados y subas en los congelados.

Europa, por su parte, mostró una leve recuperación mensual (+3,3%) en los envíos de carne enfriada sin hueso, favorecida por la cuota EU481, aunque los volúmenes siguen por debajo de los niveles de 2025 (-15,7%). Chile también evidenció una dinámica débil, con exportaciones en mínimos y una caída interanual del 20%.

Menudencias y balance anual

Las exportaciones de menudencias y preparaciones bovinas alcanzaron en febrero las 7,3 mil toneladas por 18,6 millones de dólares, con un precio promedio cercano a los 2.550 dólares por tonelada, aunque con picos superiores en productos específicos como las lenguas.

En el acumulado de enero y febrero, este segmento sumó 16,8 mil toneladas y 42,1 millones de dólares.

Finalmente, en los últimos doce meses —de marzo de 2025 a febrero de 2026— las exportaciones totales de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron las 716,8 mil toneladas, consolidando el peso del sector en el ingreso de divisas, aunque con un escenario de fuerte dependencia del mercado chino y variaciones en los principales destinos.