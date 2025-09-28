Crecida del Río Uruguay: cierran la costanera de Paso de los Libres por seguridad

28 de septiembre de 2025 Lectores: 6

El Municipio de Paso de los Libres dispuso este viernes el cierre total del tránsito en la costanera ante la creciente del Río Uruguay, que alcanzó 7,17 metros, muy cerca del nivel de alerta fijado en 7,50 metros.

El agua avanzó sobre las calles ribereñas y personal municipal colocó vallas y señalización para impedir el paso de vehículos y peatones. La medida busca evitar accidentes y proteger a vecinos y visitantes.

Desde la Municipalidad informaron que “se trata de una medida preventiva” y que se realiza un seguimiento constante de la evolución del río. Recomendaron a la comunidad circular con precaución por arterias alternativas y respetar las indicaciones del personal de seguridad.

Prefectura Naval Argentina registró la altura del río en 7,17 metros y continúa monitoreando el comportamiento del caudal para informar posibles nuevas medidas.