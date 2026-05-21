Crece el respaldo vecinal al proyecto para la creación del Municipio de Moconá

Continúan las reuniones masivas de vecinos que impulsan la creación del Municipio de Moconá, en una creciente movida comunitaria organizada por referentes pro-autonomía de la región. Con encuentros frecuentes, amplia participación y un fuerte compromiso colectivo, la comunidad sostiene un objetivo común: lograr la conformación del nuevo municipio.

Las reuniones se consolidan como espacios de diálogo y organización, donde vecinos de distintos parajes y zonas cercanas debaten propuestas, coordinan acciones y avanzan en una agenda compartida vinculada al desarrollo y la representación institucional del territorio.

La iniciativa viene generando un importante acompañamiento social y se destaca por el nivel de participación alcanzado en cada convocatoria. El trabajo articulado entre referentes y familias de la zona refleja el interés de la comunidad en fortalecer su identidad y contar con mayores herramientas para gestionar respuestas a las necesidades locales.

El proyecto de ley presentado en la Legislatura Provincial busca dar respuesta a un reclamo histórico de las familias de la región, promoviendo una mayor cercanía institucional, mejores herramientas de gestión y más oportunidades para el desarrollo local.

La propuesta de creación del Municipio de Moconá busca fortalecer la autonomía local, mejorar la capacidad de gestión y promover un desarrollo más cercano a las necesidades de los habitantes.

Con una organización que continúa creciendo en convocatoria y apoyo, la comunidad mantiene firme el objetivo de avanzar hacia la concreción del Municipio de Moconá.