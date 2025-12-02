Crece el escándalo con Chiqui Tapia: ahora denuncian a dos supuestos testaferros por lavado y usan un tuit de Tevez como prueba

Elisa Carrió decidió meterse de lleno en el escándalo judicial que salpica al mandamás de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y denunció a dos personas por ser presuntos testaferros del hombre que maneja los hilos del futbol argentino.

Junto al presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y al legislador porteño Facundo del Gaiso, Carrió pidió que se investigue a Luciano Nicolás Pantano y a Ana Lucía Conte, un monotributista y una jubilada, por la compra de una impactante mansión en Villa Rosa, Pilar.

Pantano y Conte son los dueños de Real Central SRL., una empresa que, según el escrito al que accedió Clarín, habría adquirido la propiedad compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados.

“La mencionada dirección correspondería, según surge de la información recabada, a una quinta de grandes dimensiones, donde habría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”, señala el texto de la presentación.

La presunta mansión que compraron dos monotributistas y asocian al Chiqui Tapia. (Captura TN)

“Aun cuando la propiedad hubiera sido adquirida por la empresa, cuyos titulares son las personas denunciadas, después de acrecentar su capital social, ese aumento no alcanzaría de ninguna manera para justificar el giro financiero para la supuesta adquisición de semejante inmueble, no sólo por su tamaño, sino por la infraestructura de lujo que existe en su interior”, apuntan los denunciantes.

“Con sólo un poco de sentido común se infiere la imposibilidad evidente para afrontar dicha compra de semejante envergadura económica”, agregan.

Para llegar a esa conclusión, Carrió, Yofe y Del Gaiso hacen un racconto en detalle de la estructura societaria y sospechosos giro millonarios que salpican a Pantano y Conte, detrás de los que, denunciaron en la CC-ARI ante la PROCELAC, están Tapia y Pablo Toviggino, su ladero y tesorero de AFA.

Sospechosa sociedad y el vínculo con Tapia

Luciano Pantano conformó una sociedad llamada Central Park Drinks SRL en febrero de 2021, con un capital de 300 mil pesos junto a un socio: Diego Adrián Lucero. Un año después, en febrero de 2022, Lucero le cede sus acciones, el 50% del total de la firma, a Ana Lucía Conte. Hasta ahí nada llamativo. Sin embargo, todo cambia en junio de 2024 cuando Lucero se desprende de la mayoría de sus acciones, se las cede a Conte, pero al mismo tiempo ella renuncia a su cargo de gerenta y se decide cambiar el nombre de la compañía por Real Central SRL.

En esa modificación de razón social no solo se amplían su objeto social, sino que también se produce una sospechosa inyección de fondos de 58 millones de pesos. Dos semanas después, señalan en su presentación a la Justicia, la firma habría adquirido la propiedad de la polémica en Pilar.

¿Cómo llegan a unir la empresa Real Central SRL con el titular de AFA? Ahí la figura clave es Lucas Labbad, quien ocupó una gerencia en Boca Juniors durante el mandato de Daniel Angelici en el club que ahora preside Juan Román Riquelme.

“En enero de 2023, Pantano asumió como presidente de la empresa Mendoza Wines SA y se asoció con Lucas Labbad, exgerente general de Boca Juniors, en el negocio de los viñedos. Lucas Labbad es una figura reconocida dentro del ecosistema del fútbol argentino y adquirió notoriedad por su desempeño como Gerente General del Club Atlético Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici”, explica el escrito que está en poder de la PROCELAC.

“En ese cargo asumió un rol central, gestionando áreas administrativas, contractuales y operativas, y manteniendo vínculos institucionales, con actores de peso del fútbol nacional e internacional. Su perfil se consolidó como el de un dirigente con fuerte impronta empresarial aplicado al ámbito deportivo. Tras su salida de Boca Juniors, Labbad continuó vinculado al ambiente futbolístico a través de distintos proyectos empresariales privados”, relata la denuncia presentada por Carrió, Yofe y Del Gaiso.

“La figura de Labbad adquiere particular relevancia respecto de Pantano pues su asociación e ingreso a la empresa vitivinícola Mendoza Wines S.A le habría permitido fortalecer y profundizar su posicionamiento en el mundo empresarial del futbol y, a su vez, esto lo llevó a ingresar a formar parte del entorno directo del dirigente de alto nivel del fútbol argentino, que ya hemos mencionado”, apuntan.

Y marcan que “la trayectoria de Lucas Labbad, su estructura de relaciones en el mundo del fútbol profesional y el vínculo con Pantano resulta muy clave para entender la expansión y el posicionamiento de este último, a tal punto de ser uno de los socios de la empresa REAL CENTRAL S.R.L, que habría adquirido la mencionada propiedad -de semejante tamaño y valor económico-, supuestamente, para este importante dirigente”, explican.

El tuit de Tevez contra Toviggino

Carrió y sus dirigentes aportaron además varias publicaciones en redes sociales como parte de la prueba en el expediente. Uno es un mensaje de Carlos Tevez contra Pablo Toviggino, tesorero de AFA, del 5 de marzo de 2024.

“Me parece q tantas idas y vuelta a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba”, disparó el ídolo xeneize.

Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba

Para Del Gaiso, legislador porteño de Lilita, ese sugestivo tuit es la punta de un ovillo en una presunta trama de corrupción y dinero espurio. “Este tweet de @__CarlitosTevez de marzo del 2024 puede ser la punta del ovillo para que la justicia investigue».

«Quizá comienza una etapa donde: la política suelta la mano; los que no quieren ver ahora miran; los que estaban en silencio, hablan; se quiebran los posibles testaferros por miedo a ir presos, la impunidad, el silencio y el miedo se terminan. Ahí es cuando la “Argentina de la trampa” de @tapiachiqui y @TovigginoPablo pierde. Hay que saber esperar los tiempos oportunos y construir algo diferente”, manifestó el legislador porteño.

Yofe, por su parte, fue más gráfico. En una entrevista con TN, dijo: “Cuando vas al barrio la gente de lo dice claro: esto es de ‘Chiqui’ Tapia, esto es de Toviggino, no hay uno sin el otro, Toviggino es Tapia, como Tapia es Toviggino”, dijo. “Hemos visto ingresar contenedores y autos de colección”, denunció.

El dirigente lilito de Pilar ve conexiones además con el club Almirante Brown, donde Pantano fue protesorero. “Casualidad? Nicolás Pantano, fue PRO TESORERO DE Almirante Brown”, escribió cuando el club del ascenso salió a bancar al titular de AFA en medio de las denuncias con una foto de Maximiliano Levy, exbarra de Boca y actual presidente del aurinegro, abrazado a él y a Pablo Tovviggino.

Casualidad? Nicolas Pantano, fue PRO TESORERO DE Almirante Brown. https://t.co/Te39FuFMCc

Entre los elementos que aportan también está un video de un helicóptero descendiendo en la propiedad denunciada. Las imágenes fueron publicada por el periodista Tomás Díaz Cueto en su cuenta de Instagram.

“No podemos ignorar que existen versiones públicas (periodísticas y en las redes sociales) que indicarían que el inmueble y los bienes mencionados —autos de colección y caballos de carrera, etc— podrían pertenecer o estar vinculados al señor Claudio «Chiqui» Tapia, lo que refuerza la necesidad de investigar el origen y la trazabilidad de dichos activos”, se leen en la denuncia ante la PROCELAC.

De monotributistas a millonarios

Así podría resumirse las trayectorias económicas de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, denunciados por la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Es que Conte fue hasta agosto de 2012 una monotributista que, en 2020, recibió de acuerdo a registros oficiales un beneficio de Ingreso Familiar de Emergencia, el subsidio que pagaba el Estado Nacional en la pandemia de coronavirus. Otro dato: en abril de 2021 se jubiló y empezó a tener la obra social del PAMI.

¿Más información? En mayo de 2022 pasó a se trabajadora autónoma registrada Categoría T1 y declaró haber obtenido ingresos brutos por $15.000 en 2024. Esa cifra coincide con el momento en el que adquiere el paquete accionario mayoritario de Real Central SRL, antes de que la empresa incrementara exponencialmente sus ingresos.

Por otro lado, afirman que Luciano Pantano sería hasta hoy monotributista categoría G, que le permite facturar hasta 40 millones de pesos al año y habría tenido hasta el mes de septiembre deudas bancarias por poco más de 2 millones de pesos. “A todas luces y con un sentido común, no lo colocaría en una situación que le permite afrontar como socia de la empresa, ser dueño de semejante propiedad”, marcan en su escrito.

“Es menester recordar que también resultaría poco creíble, que sean titulares de una sociedad de responsabilidad limitada que se inició con un capital social de 300.000 pesos, pero que a partir de mayo del año pasado haya tenido un aumento de ese capital por la suma de 58.000.000 de pesos. ¿Cuál de ellos aportó el capital?, ¿de dónde habrían provenido los fondos para poder hacerlo? y cómo fue posible, aún con ese aumento de capital (que, al valor del dólar, a mayo de 2024, ¿equivalía a una cifra aproximada a los U$ 60.000 mil dólares) hubieran adquirido semejante propiedad cuyo valor debe superar esa cifra en millones?”, se preguntan los denunciantes.

Y agregan: “La inusual desproporción entre los perfiles fiscales y los ingresos declarados por parte de los titulares de la sociedad y el alto valor económico del bien presuntamente adquirido, ubicado en el predio, constituye un indicio relevante que amerita ser investigado, a fin de determinar el origen de los fondos con el cual fue adquirido, la titularidad real de los bienes y la eventual existencia de maniobras de ocultamiento o interposición de personas”.

«Presuntos testaferros»

“Dicho de otro modo, la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros, permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico”, sentencian.

“Los antecedentes expuestos permiten sostener que los Sres. Pantano y Conte habrían actuado como testaferros o prestanombres, valiéndose de la persona jurídica Real Central S.R.L. como sociedad pantalla, con el único objeto de ocultar la identidad del verdadero dueño del inmueble y del capital aportado. La interposición de personas y la utilización de estructuras societarias ficticias para simular operaciones comerciales son típicas de las maniobras de lavado de activos, tal como lo han reconocido nuestros tribunales», esgrimen.

«En efecto, la jurisprudencia ha señalado que la creación de un negocio jurídico simulado mediante testaferros -presentando como real una transacción que en verdad es falsa- constituye un indicador inequívoco de la actividad de lavado, dado que se busca disimular el origen ilícito de los bienes encubriendo al verdadero beneficiario”, sostiene la denuncia.