Corrupción en la AFA: el Banco Central investiga a Pablo Toviggino por maniobras con 140 millones de dólares durante el cepo cambiario

El Banco Central (BCRA) abrió un sumario para investigar a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por la falta de ingreso y liquidación en el mercado oficial de cambios de divisas por un total de 54.514.026 dólares y 80 millones de euros, informaron fuentes judiciales a Clarín en exclusiva.

Las maniobras en cuestión se habrían realizado entre 2020 y 2023, durante la vigencia del cepo cambiario. Este sumario es diferente al iniciado contra el banco privado BTS por la Justicia penal económica y se tramita en paralelo al peritaje ordenado por el juez Adrián González Charvay en la causa vinculada a la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares.

En un informe entregado en varias de las seis causas que enfrenta Toviggino, el BCRA señala que el funcionario “se encuentra imputado en el Sumario N° 8526, Expediente N° EX-2024-00225507-GDEBCRA-GFC#BCRA, caratulado ‘ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (A.F.A.) Y OTROS’”.

La investigación fue dispuesta mediante la Resolución 424/25, por su responsabilidad como tesorero desde el 6 de octubre de 2021 hasta la finalización del período infraccional entre el 25 de junio de 2020 y el 5 de diciembre de 2023, por no haber ingresado ni liquidado en el mercado oficial las divisas correspondientes al cobro de servicios y/o enajenación de activos intangibles vinculados a derechos de propiedad económica. Esto se considera una infracción a los incisos c), e) y f) del artículo 1 de la Ley del Régimen Penal Cambiario.

El informe sostiene además que a dicha ley se suman las disposiciones de las Comunicaciones A 6844 y 7272, modificatorias y complementarias del BCRA. La cuantificación de la infracción imputada a Toviggino alcanza los 54.514.026,44 dólares y 80 millones de euros. En otras palabras, debería haber ingresado esas divisas al mercado oficial, cuyo valor rondaba aproximadamente la mitad del dólar paralelo, pero según los indicios del BCRA, no lo hizo.

De comprobarse la violación a la ley penal cambiaria y a las resoluciones del cepo decretado durante la presidencia de Alberto Fernández, el BCRA efectuará una denuncia penal ante la Justicia en lo penal económico.

### Antecedentes

Por otro lado, el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich deberá decidir directamente si condena o absuelve a directivos de un banco privado y, como destinatarios, al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a Pablo Toviggino por maniobras cambiarias por alrededor de 100 millones de dólares durante el cepo vigente en la gestión del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

A diferencia de otras investigaciones, en este caso no se prevé declaración indagatoria ni procesamientos; el juez será quien emita el veredicto directamente. En caso de condena, las penas pueden ir de uno a cuatro años de prisión, además de multas equivalentes a diez veces el monto de la infracción, señalaron fuentes judiciales a Clarín. Por ese motivo, esta causa genera gran preocupación entre las autoridades de la AFA.

Desde principios de marzo, Meirovich analiza la denuncia penal del BCRA por maniobras que consistieron en ingresar dólares al país y venderlos al valor del dólar paralelo en lugar del oficial, lo que les permitió percibir casi el doble del tipo de cambio oficial. El juez ya pidió certificar la existencia de causas similares, realiza un análisis exhaustivo y avanza en el proceso.

Cabe destacar que Meirovich es el magistrado que elevó a juicio oral parte de la causa por maniobras vinculadas a declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI), que involucraron unos 300 millones de dólares.

Los 100 millones de dólares en cuestión provienen de sponsoreo de compañías como Adidas (Alemania), la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), durante la pandemia de Covid-19.

Tras la denuncia del BCRA, fundamentada en el sumario 8296, Meirovich aguarda los descargos por escrito del banco BTS, que actuó como intermediario en las operaciones. Voceros del banco afirmaron que se trató de una operatoria cambiaria legal y que la AFA presentó documentación que certifica que Adidas realizó donaciones y no pagos, debido a la suspensión del fútbol durante la pandemia.

Sin embargo, en esta causa Tapia y Toviggino están investigados como destinatarios de divisas cuya liquidación habría sido en el mercado informal, y no como imputados directos.

La Ley Penal Cambiaria 19.359, reglamentada durante el gobierno de Carlos Menem, establece que no hay instancia de declaración indagatoria y que la causa pasa directamente a condena o absolución. Las infracciones a esta ley contemplan multas de hasta diez veces el monto involucrado y penas de prisión de uno a cuatro años en caso de reincidencia.

Meirovich investiga al menos tres maniobras vinculadas a pagos de Adidas, Conmebol y FIFA, así como de intermediarios de derechos comerciales y audiovisuales, que habrían eludido el mercado oficial durante la gestión de Miguel Pesce al frente del BCRA.

### Nueva denuncia del BCRA

La denuncia se basa en un sumario cambiario confidencial del B