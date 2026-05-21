Corrupción en la AFA: descubren más propiedades de empresas vinculadas a Pablo Toviggino e imputan a un ex gerente de Boca

Los peritajes contables y de tasación ordenados por el juez de Zárate, Adrián González Charvay, revelaron hallazgos clave en la causa principal por corrupción en la AFA, entre ellos tres departamentos en la Ciudad de Buenos Aires y la casa que Carlos Tevez le vendió a Claudio “Chiqui” Tapia en el barrio Sofitel. A estos se suman la mansión de Pilar, dos viviendas en el barrio privado Ayres Plaza y una colección de 51 vehículos de alta gama y autos de colección.

Mientras la Cámara en lo Penal Económico define qué juez quedará a cargo de la causa relacionada con la mansión valuada en 17 millones de dólares, atribuida al tesorero de la AFA, fuentes judiciales informaron a Clarín que González Charvay ya dispone de informes financieros detallados sobre Tapia, Pablo Toviggino y las empresas satélite vinculadas al tesorero. Por primera vez, un juez incorporó a Lucas Juan Labbad, ex gerente general de Boca Juniors, a la investigación.

La tasación solicitada a peritos de la Corte abarca una valuación a precio de mercado de todos los bienes inhibidos, incluida la mansión de Pilar y los objetos hallados en su interior —como esculturas y pinturas— correspondientes al período 2019-2026.

El magistrado también requirió a los peritos contadores de la Corte una experticia especializada que, a partir de la documentación reunida, detalle las personas físicas y jurídicas que participaron en cada operación.

La hipótesis judicial sostiene que las empresas relacionadas con Toviggino no habrían generado recursos lícitos suficientes para justificar el patrimonio acumulado, y que los fondos habrían sido desviados de la AFA, según las fuentes consultadas.

El juez busca recopilar pruebas del delito precedente al lavado de dinero, específicamente una presunta administración infiel de la AFA, para avanzar posteriormente en la investigación sobre el supuesto blanqueo de esos fondos.

Los inmuebles incluidos en los peritajes son:

– Dos casas en el barrio privado Ayres Plaza, adquiridas por Real Central SRL el 5 de septiembre de 2024 a la empresa Wicca SAS. Según la causa, el presunto testaferro Luciano Pantano utilizaba una tarjeta de la AFA para cubrir gastos.

– El terreno donde se construyó la mansión de Pilar, adquirido por Central Park Drinks SRL —hoy Real Central SRL— a Malter SRL el 30 de mayo de 2024.

– Otro terreno en Pilar comprado por Real Central el 4 de agosto de 2025 a Transur SA.

– La parcela 3 de Estación Río Luján, en Campana —barrio cerrado Diciembre SA—, adquirida por Claudio Fabián Tapia a Carlos Alberto Tevez el 11 de febrero de 2019.

– La parcela 74 de Estación Río Luján, en Campana, adquirida por Tapia el 20 de agosto de 2020.

– Tres departamentos en el edificio ubicado en Pampa al 1900, esquina Tres de Febrero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adquiridos por Real Central SRL el 28 de agosto de 2024.

Además, el juez solicitó a todos los escribanos intervinientes copias de las escrituras y los consultó sobre la realización de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Respecto a la conocida tarjeta American Express emitida a nombre de Pantano, la Justicia ya posee los registros completos de sus gastos, considerados fundamentales para determinar la presunta administración infiel. Esa tarjeta habría financiado expensas de las casas en Ayres Plaza, seguros de vehículos y otros gastos personales no vinculados a la AFA.

Pantano figura como titular de la mansión de Pilar, aunque para los investigadores es un allegado de Toviggino sin capacidad económica para afrontar tal inversión. Su madre, Ana Conte —otra socia de Real Central—, es una jubilada y ex empleada doméstica, en condiciones económicas similares, según fuentes judiciales.

La tarjeta American Express constituye una de las primeras evidencias del presunto fraude contra la entidad madre del fútbol argentino. A ella se suman facturas apócrifas emitidas por la AFA por servicios supuestamente inexistentes, una maniobra denunciada por ARCA.

El fiscal de Zárate-Campana, Sebastián Bringas, solicitó además la incorporación de informes de la PROCELAC y requirió a las municipalidades de Pilar y Campana el historial de pagos de tasas de esos inmuebles.

La investigación también busca establecer si hubo robo o extravío de balances y documentación respaldatoria de ingresos y egresos de la AFA, tras un allanamiento en la sede histórica de Viamonte 1366, con el objetivo de reunir más pruebas sobre la presunta administración infiel.

Con demoras, González Charvay espera los peritajes solicitados a expertos de la Corte para decidir si cita a indagatoria a Luciano Pantano, Toviggino y Tapia, aunque ya habría detectado inconsistencias significativas. Los retrasos se deben a que el juez amplió su pedido original incluyendo más inmuebles y bienes, según fuentes judiciales.

Esta estrategia permitió que los imputados llegaran hasta el inicio del Mundial, previsto para el 11 de junio en Estados Unidos, sin recibir citaciones a indagatoria, en contraste con la postura del juez Marcelo Aguinsky, que avanzaba con un ritmo más acelerado y analizando las pruebas individualmente.

La causa, que pasó al juzgado de Zárate-Campana el 20 de enero pasado, permanece allí a la espera