Corrupción en la AFA: Chiqui Tapia extiende hasta 2030 el contrato con la empresa de Javier Faroni investigada por desvío de fondos millonarios

Claudio Tapia, presidente de la AFA, extendió hasta 2030 el contrato con TourProdEnter, la empresa propiedad de Javier Faroni y su pareja Erica Gillette, actualmente investigada por la Justicia de Argentina y Estados Unidos por presunto desvío de fondos y lavado de dinero.

La renovación del vínculo contractual, que originalmente vencía en diciembre de 2026, se concretó más de un año antes de su finalización, el 15 de octubre de 2025, según informó La Nación. El primer acuerdo, firmado en diciembre de 2021, establecía una comisión del 30% sobre los ingresos, además de un 10% destinado a logística. En total, la firma cobró aproximadamente 275 millones de dólares provenientes de presentaciones de la Selección Argentina, derechos de transmisión y sponsors.

El nuevo contrato, por un período de cinco años, fue justificado alegando la “buena performance” de la empresa y la necesidad de continuidad operativa en diversas jurisdicciones. Sin embargo, esta prórroga no fue comunicada oficialmente ni presentada en las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA realizadas en octubre de 2025.

En un dictamen emitido la semana pasada, el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff destacó que “este nuevo acuerdo es aún más ambicioso, ya que amplió el rol de TourProdEnter de ‘agente comercial y de cobro’ hacia una función de administración operativa de pagos”.

El primer contrato fue firmado por Tapia y por el entonces tesorero Claudio Toviggino; en el segundo, este último fue reemplazado por Cristian Malaspina, secretario general de la AFA. Además, la empresa con sede en Miami estableció su domicilio en el complejo Aventura ParkSquare.

Tras analizar los estados contables de la AFA desde 2022, a raíz de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, Guerberoff señaló que las autoridades omitieron mencionar el vínculo con TourProdEnter en los informes oficiales, excepto una referencia en junio de 2024 que indica a la empresa como deudora por unos 14 millones de dólares. Esta ocultación podría haber tenido como objetivo “impedir el conocimiento del verdadero origen, circulación, destino y disponibilidad de fondos que debieron integrarse al patrimonio de la AFA”.

Según publicó Clarín, con las millonarias comisiones derivadas de los contratos internacionales y las presentaciones de la Selección, Faroni y Gillette crearon una red de sociedades, la mayoría sin empleados, sin actividad comercial declarada ni clientes verificables, destinadas a adquirir propiedades de lujo y a ocultar presuntas maniobras de lavado de dinero.

Poco después de constituir estas empresas, adquirieron inmuebles en zonas exclusivas de Miami por un total de 11.740.000 dólares. La rapidez con la que se inscribieron las compañías y luego se realizaron las compras sugiere que fueron creadas exclusivamente para servir como vehículos para estas adquisiciones inmobiliarias.

Desde diciembre de 2021, TourProdEnter LLC recibió más de 275 millones de dólares provenientes de la AFA, depositados en al menos cinco bancos en Estados Unidos. La empresa realizó transferencias millonarias a diversas inmobiliarias —entre ellas, Danag Properties Corp, First International Title Inc., Florida Secured Title LLC, Prestige One Luxury Real Estate LLC y Sherman Real Estate LLC— que facilitaron la compra de los inmuebles. Los balances de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia no registran la incorporación de estas propiedades.