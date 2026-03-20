Corrupción en la AFA: Carrió pidió que se cite a declarar como testigo al juez Carlos Mahiques porque festejó su cumpleaños en la mansión de Pilar

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió hizo dos presentaciones clave en las causas en que se investiga la corrupción en la AFA. Por un lado pidió al juez de Zárate-Campana que se cite a declarar como testigo al juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques, quien habría realizado un festejo de cumpleaños en la mansión de Pilar. Su testimonio “puede ser clave para determinar quién tiene el control del lugar, con quién gestionó el uso de la propiedad y quiénes asistieron a dicho evento: funcionarios públicos, judiciales y dirigentes de la AFA”, agregó en un escrito al que accedió Clarín.

Mahiques es el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ex fiscal general porteño.

Por un lado, Carrió solicitó que la juez. Ángela Ledesma (quien reemplazó al Juez Mahiques) en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que se inhiba de intervenir en la causa que el viernes próximo decidirá si el caso sigue en manos de Gonzalez Charvay o vuelve al juez porteño Marcelo Aguinsky. Según fuentes judiciales, además Ledesma tiene una buena relación con el ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora. «Habrían viajado juntos con la esposa de Zamora, la entonces Senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora al Vaticano con motivo de la Santificación de Mamá Antula», afirmaron las fuentes.

El juez Daniel Petrone ya se inhibió de votar en este caso porque su hijo comparte la escuela secundaria con una hijo del dueño de TourProdEnter, Javier Faroni.

“Considero que su vinculación previa con la provincia de Santiago del Estero —donde integró su Tribunal Superior de Justicia— podría afectar la necesaria objetividad, dado que la investigación involucra sociedades y asociaciones radicadas allí”, fundamentó Carrió, la denuncia original de la causa junto al legislador Facundo del Gaiso y el dirigente Matías Yofe. En su escrito, Carrió sostuvo que “el hecho que el Doctor. Mahiques haya pautado la celebración de dicho evento en el predio de Pilar lo coloca en una posición privilegiada para dar cuenta de uno de los elementos esenciales de autos: tomar conocimiento de quién ejerce el control efectivo del predio”. “Esta condición no solamente permite conocer el potencial vínculo del Sr. Toviggino con el predio”, agregó.

Para Carrió “Mahiques puede desconocer la inscripción registral del inmueble de Villa Rosa, pero no resulta posible que desconozca quién le ha ofrecido, a quién le ha requerido y/o con quién ha pautado el alquiler del inmueble para su evento. Estos extremos son de relevancia sustancial para determinar el desarrollo de la presente investigación”.

Entonces, solicito que se “convoque al Dr. Mahiques a prestar declaración testimonial a los efectos de poner en conocimiento al juzgado al respecto, circunstancias de dicho evento o eventos, si se hubiera producido en más de una oportunidad; empresas/personas anfitrionas, organizadoras y/o con quien se pautó el alquiler o se requirió el uso del predio en Villa Rosa; y otras personas asistentes a dicho evento, en particular aquellos funcionarios públicos, judiciales y dirigentes de la AFA presentes en el evento en cuestión u otros en los que haya participado en dicho predio”.

Por otra parte, para Carrió Ledesma no puede decidir la competencia de la causa de la mansión de Pilar porque “ha vivido y realizado una gran parte de su trayectoria profesional -en la justicia y académica- en la provincia de Santiago del Estero”. En específico, “integró el Tribunal Superior de Justicia de dicha provincia y ha ejercido por décadas la cátedra de derecho penal de la Universidad Católica de Santiago del Estero”.

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Destacó que “su relación con Santiago del Estero tiene también un asidero personal por lo que la propia Dra. responde al ser entrevistada respecto de los orígenes de su vocación. Dichas relaciones personales se ven reflejadas en su influencia en el ámbito del poder judicial de Santiago del Estero en que la Dra. es ampliamente reconocida y que, como se puede observar en algunas notas que se incorporan al pie, tendría una relevancia a nivel político, al menos, en cuestiones relacionadas con el desarrollo de la justicia en dicha provincia”, agregó´.

“Así las cosas, en el ejercicio de la docencia y en la cátedra de derecho penal en la Universidad Católica de Santiago del Estero, la Dra. habría incorporado como ayudante a la Dra. Cecilia Indiana Garzón, actual Fiscal General de la provincia de Santiago del Estero y con quien conserva una amistad, conforme trasciende”, finalizó Carrió. Garzón fue nombrada por la ex Procurador General de la Nación y militante K Alejandra Gils Carbó.

Piden reabrir la comisión investigadora Libra

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, llamó a sus ex compañeros de Juntos por el Cambio para que aporten los votos para llegar a 130 y reabrir la comisión investigadora del caso Libra.

Contó que con Maximo Ferraro están impulsado “una comisión Libra 2. Me parece que es tan delicado y grave el asunto que deberíamos intentar una comisión Libra 2 y ahí resolver si hay pruebas para pedir el juicio político del presidente Javier Milei”.

Sin embargo, aclaró que hasta ahora “la CC no está de acuerdo con el pedido del juicio político al presidente”.

“El caso Libra empezó como una estafa. Nosotros en el informe mencionamos a Novelli, a Davis y al empresario oriental de seudónimo Pem entró a Casa de Gobierno con nombre falso”, agregó.

Sostuvo que “esta estafa no se podría haber consumado sin la participación estelar del presidente. El posteo con el código alfa numérico que el presidente dijo que era público, no era público, se lo pasó Novelli”.

Resaltó que “los ingresos de estos personajes a la Casa Rosada los había facilitado Karina Milei” en declaraciones a Dato sobre Dato de Ecomedios.

A su criterio “hubo encubrimiento del presidente, no hizo ninguna denuncia, no instruyó ningún sumario”.

“Milei está protegiendo a su hermana y el entorno y confía en que la justicia va a seguir con esta lentitud y cierta protección”, opinó.

Además, “el presidente protege su núcleo primario. Con Novelli tiene relación desde el 2020. Novelli pudo ser el cajero de Milei, se tendrá que probar. Novelli es una pieza clara, estaba gastando dinero por adelantado, ahí está la estafa”.