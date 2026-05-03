Corrupción en el fútbol: Javier Faroni también está detrás del negocio de la Universidad de la AFA

Como en las mejores tramas de suspenso, la clave no está en lo que se anuncia, sino en lo que registran los documentos oficiales. Aunque el proyecto académico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), bautizado como Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UnAFA), fue presentado como un desarrollo educativo, los registros de propiedad intelectual en Argentina, Estados Unidos y Uruguay revelan otra realidad: la marca pertenece a Worldwide Sport Education LLC, una sociedad vinculada a Javier Horacio Faroni y su esposa, Erica Gabriela Gillette.

Esto implica que la UnAFA no funcionaría como una extensión directa de la AFA, sino como una licencia explotada por intereses privados. En este esquema, el prestigio histórico del fútbol nacional es utilizado para legitimar un negocio comercial en el que el proyecto académico queda subordinado a una sociedad particular.

Faroni, empresario estrechamente vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, controla a través de la empresa TourProdEnter todos los ingresos que genera la AFA por la Selección Argentina en el exterior, quedándose con el 30% de esos recursos. Este negocio, además, se encuentra bajo investigación judicial.

El origen del caso UnAFA se remonta al 27 de octubre de 2025, cuando, en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y Alberto Barbieri, ex rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), presentaron oficialmente la UnAFA como una institución educativa destinada a “formar, investigar y proyectar el conocimiento del fútbol argentino en el mundo”.

Sin embargo, el 8 de octubre, casi veinte días antes de esa presentación, Worldwide Sport Education LLC ya había iniciado el registro de la marca UnAFA en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina. Esto sugiere que confiaban en que nadie cuestionaría las decisiones de la cúpula de la AFA.

El 3 de noviembre, la misma sociedad encabezada por Faroni y Gillette inició también los trámites para registrar la marca UnAFA en Estados Unidos y Uruguay.

El 4 de noviembre, Tapia y Barbieri, quien fue designado rector, realizaron la presentación formal de UnAFA en Ezeiza, destacando que la institución estaría dirigida a jugadores, técnicos, árbitros, dirigentes y demás actores del ámbito futbolístico. La sede principal se ubicó en Rodríguez Peña 653, entre Viamonte y Tucumán, con eventos oficiales previstos para el complejo de Ezeiza.

La propuesta académica incluía catorce diplomaturas y maestrías en áreas como finanzas y estrategias económicas del deporte, indumentaria deportiva y Big Data aplicada al deporte. Entre las autoridades, Barbieri sería acompañado por Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación, como vicerrector, entre otros.

Mientras tanto, el registro de la marca UnAFA por parte de Worldwide Sport Education LLC fue publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 345 de Uruguay, bajo el número de expediente 580070.

Sin embargo, la situación dio un giro el 20 de noviembre de 2025, cuando la AFA proclamó campeón de la Liga 2025 al Club Atlético Rosario Central, al ser el mejor equipo en la tabla anual con 66 puntos, a pesar de que esa medida no estaba contemplada en el reglamento de la Liga Profesional de Fútbol. Días después, el 1 de diciembre, se descubrió una mansión en Pilar vinculada a Pablo Toviggino, desatando un escándalo que también involucró a Faroni y su empresa TourProdEnter.

Faroni mantiene diversos negocios con la AFA: vende entradas de la Selección, administra cobros en el exterior y controla la UnAFA. Con los fondos de la AFA, adquirió propiedades y efectuó pagos incluso a personas cercanas a Toviggino.

Un mes después de la presentación oficial de UnAFA, el 5 de diciembre de 2025, la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Alejandro Álvarez, constató que UnAFA publicitaba carreras de grado y posgrado sin la autorización oficial correspondiente. Por ello, intimó a la AFA a cesar inmediatamente la promoción en redes sociales y medios de comunicación.

Al día siguiente, la AFA respondió con un comunicado titulado “Una nueva embestida contra la educación”, en el que afirmó cumplir con todos los requisitos legales vigentes y manifestaba estar a disposición de las autoridades para continuar con el desarrollo del proyecto. A pesar de ello, dos días después se dio de baja el sitio web oficial de UnAFA.

El 30 de diciembre de 2025, la Subsecretaría de Políticas Universitarias notificó formalmente a la AFA para que rectificara el uso indebido de la denominación “Universidad” y la oferta de carreras de grado y posgrado bajo el nombre UnAFA. Aunque la AFA alegó que las siglas significaban “Unidad de Nuevos Aprendizajes” y funcionaban solo como un centro de estudios, las autoridades detectaron que en la Asamblea, videos oficiales y publicaciones en redes sociales, la institución se promocionaba explícitamente como una universidad con oferta académica para 2026.

Por ello, se exhortó a la AFA a adecuar toda su comunicación a la normativa vigente, advirtiendo que, de no hacerlo, se aplicarían sanciones según el artículo 68 de la Ley de Educación Superior.

A mediados de enero, la AFA respondió afirmando que UnA