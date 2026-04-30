Corrientes: detuvieron a un taxista que llevaba 300 ampollas de fentanilo ocultas debajo del asiento

Un taxista fue detenido en la provincia de Corrientes tras ser sorprendido por personal de Gendarmería Nacional transportando 300 ampollas de fentanilo ocultas debajo del asiento del conductor.

El operativo fue realizado por efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 47 “Ituzaingó”, que efectuaban una patrulla sobre la Ruta Provincial N.º 34, a la altura del cementerio “Santo Tomás”. En ese lugar, detuvieron la marcha de un automóvil Chevrolet Classic utilizado como taxi y, al inspeccionarlo, constataron que el conductor viajaba solo y ocultaba tres cajas debajo del asiento.

Al abrirlas, se hallaron ampollas con una sustancia líquida cuya procedencia el chofer no pudo justificar. Al solicitar documentación que autorizara la tenencia y transporte del fármaco, el conductor admitió no contar con permisos ni autorizaciones.

Inmediatamente, el personal se comunicó con la Justicia, que ordenó la incautación del material y la continuidad del procedimiento. Personal de Criminalística realizó la apertura formal de las cajas y el recuento del contenido, registrando un total de 300 ampollas, cada una con dos miligramos.

Las pruebas de orientación de campo confirmaron que la sustancia era fentanilo. Además, se detectó que el fármaco había sido producido por un laboratorio en Paraguay.

Finalmente, la Fiscalía Federal de Corrientes dispuso el secuestro de las ampollas, la incautación del vehículo y la detención del conductor, quien quedó incomunicado.

El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, similar a la morfina pero entre 50 y 100 veces más fuerte, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos. Fue desarrollado originalmente para tratar dolores intensos en pacientes con enfermedades graves, como el cáncer, y su uso requiere estricto control médico debido a su alto riesgo de adicción y efectos adversos.

En Argentina, durante 2025, las fuerzas de seguridad —Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y un caso de la Policía bonaerense— incautaron un total de 1.628 ampollas. La mayoría correspondieron a fentanilo, aunque también se registraron algunas de remifentanilo, su versión más potente.