Corrientes decide su futuro: siete fuerzas compiten por la gobernación

Este domingo, Corrientes celebra elecciones provinciales para renovar los cargos de gobernador, vicegobernador, legisladores e intendentes en 71 municipios. El proceso electoral moviliza a más de 900 mil ciudadanos habilitados para votar.
La jornada se desarrolla bajo el sistema de voto electrónico, con más de 2.600 mesas distribuidas en toda la provincia. Las autoridades estiman una participación superior al 70%.
Las fuerzas en disputa
Compiten siete alianzas políticas, entre ellas:
- Eco + Vamos Corrientes (oficialismo)
- Frente de Todos
- Ganemos Corrientes
- Unión por la Patria
- Corrientes Somos Todos
- Libres del Sur
- Partido Obrero
Los principales candidatos a gobernador son Gustavo Valdés (actual mandatario que busca la reelección) y Fabián Ríos por el Frente de Todos.
Expectativas y contexto
La elección se da en un clima de alta polarización y con fuerte presencia de temas como infraestructura, seguridad y desarrollo económico en la agenda pública.
Los resultados comenzarán a conocerse a partir de las 20:00 horas, y se espera que el escrutinio provisorio avance con rapidez gracias al sistema digital implementado.