Corrientes decide su futuro: siete fuerzas compiten por la gobernación

Este domingo, Corrientes celebra elecciones provinciales para renovar los cargos de gobernador, vicegobernador, legisladores e intendentes en 71 municipios. El proceso electoral moviliza a más de 900 mil ciudadanos habilitados para votar.

La jornada se desarrolla bajo el sistema de voto electrónico, con más de 2.600 mesas distribuidas en toda la provincia. Las autoridades estiman una participación superior al 70%.