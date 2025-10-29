Corrientes | Accidente en RN 14: muere un bebé de 5 meses

29 de octubre de 2025 Lectores: 10

Un bebé de cinco meses murió tras un despiste en la ruta nacional 14, en Corrientes. El hecho ocurrió este martes al mediodía en el paraje Desiderio Sosa, donde otros tres ocupantes del vehículo resultaron heridos.

El conductor de un Chevrolet Corsa, que transportaba a cuatro personas, perdió el control del vehículo. El siniestro ocurrió en jurisdicción del paraje Desiderio Sosa, departamento de Santo Tomé, y las causas del despiste se encuentran en investigación.

La víctima fatal fue trasladada de urgencia al Hospital de Virasoro, donde se constató su muerte. Los otros tres ocupantes, que presentan lesiones de gravedad, fueron derivados al Hospital de Santo Tomé en estado de shock.

Hasta el momento, las autoridades no pudieron identificar a las víctimas ni detallar su relación. Los equipos de emergencia y la policía continúan trabajando en la zona para esclarecer las circunstancias del accidente.