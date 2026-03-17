Córdoba: la Justicia revelará la identidad de desaparecidos hallados en el ex centro clandestino La Perla

El Juzgado Federal N°3 de Córdoba informará este miércoles a las 11 de la mañana los avances en la identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, en una conferencia de prensa que será transmitida en vivo por YouTube.



El anuncio estará centrado en doce víctimas cuyos restos fueron identificados recientemente, en el marco de las investigaciones vinculadas al ex centro clandestino de detención La Perla, uno de los principales símbolos del terrorismo de Estado en la provincia.

Identificaciones confirmadas

Hasta el momento, se logró confirmar la identidad de seis de las doce personas:

Raúl Oscar Ceballos

Ramiro Bustillo

Eduardo Valverde

Mario Nívoli

Reyes

Una de las mellizas Carranza (Cecilia o Adriana, aún en proceso de determinación)

Se espera que durante la conferencia se brinden detalles sobre las restantes identificaciones y el avance de las pericias.

El trabajo forense

Las tareas fueron realizadas de manera conjunta por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, organismos clave en la reconstrucción de la identidad de víctimas del terrorismo de Estado.

Estos estudios permiten, a través de análisis científicos, restituir la identidad de personas desaparecidas y aportar pruebas fundamentales en causas judiciales por delitos de lesa humanidad.

La Perla: un centro del horror

El centro clandestino La Perla funcionó entre 1976 y 1978 en predios del Tercer Cuerpo de Ejército, sobre la Ruta 20 que conecta Córdoba capital con Villa Carlos Paz.

Dependía del Destacamento de Inteligencia 141 y fue uno de los principales lugares de detención ilegal, tortura y exterminio durante la dictadura. Según el Archivo Provincial de la Memoria, por allí pasaron entre 2200 y 2500 personas, la mayoría de las cuales continúa desaparecida.

Un paso clave para la memoria

La identificación de estos restos representa un avance significativo en los procesos de memoria, verdad y justicia, y permite a familiares y a la sociedad reconstruir parte de la historia reciente.

La conferencia oficial buscará aportar información precisa sobre las víctimas y consolidar los avances en una de las investigaciones más sensibles vinculadas a los crímenes de la dictadura en Argentina.