Córdoba | Golpean a docentes en City Bell; directora hospitalizada

14 de noviembre de 2024 Lectores: 14

Una pelea escolar en City Bell terminó con una agresión de padres y alumnos contra docentes. La directora de la escuela N.º 80 fue hospitalizada y las clases se suspendieron tras el grave episodio de violencia.

El conflicto comenzó con una pelea entre tres alumnos durante el recreo en la escuela ubicada en 7 Bis entre 474 y 475. Al intervenir, los docentes también recibieron golpes. Tras controlar la situación, la dirección citó a los familiares, lo que desató la violencia.

La llegada de los padres escaló la situación con insultos y golpes. La directora recibió una patada en una pierna, lo que le provocó un sangrado y requirió su internación. Otros maestros también resultaron heridos de menor consideración.

El establecimiento ahora cuenta con custodia policial y las clases están suspendidas por tiempo indeterminado. Especialistas consultados señalan que la violencia escolar refleja el clima social agresivo y la fragmentación de valores.

La escuela, de nombre María Elena Altube, ya había sufrido episodios graves, como un ataque a una alumna en septiembre de 2024. Hasta el momento, ni la Dirección de Cultura y Educación ni el Ministerio de Seguridad bonaerense emitieron declaraciones oficiales.

Este caso se suma a otros recientes en La Plata y Mar del Plata, evidenciando una crisis de violencia escolar que, según los expertos, exige una respuesta urgente y sostenida por parte del Estado.