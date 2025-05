Copa Sudamericana: todos los clasificados a octavos de final y cómo quedaron los playoffs

Rumbo al sorteo de los cruces, quedaron definidos todos los clasificados a la próxima instancia, con la presencia de X equipos argentinos.

La Copa Sudamericana 2025 culminó este jueves 29 de mayo la fase de grupos por lo que ya quedaron definidos todos los clasificados a octavos de final, directa y con las diferentes posiciones en la tabla general; y quedó conformado el cuadro de playoffs, con los segundos y los que bajan desde la Libertadores.

Se sabe que en esta edición, como las anteriores, los cruces de octavos de final estarán definidos a través de un sorteo, por lo que las posiciones finales solo sirven para determinar quién define las series de local.

Para la próxima instancia, Argentina tiene a x representantes: Huracán, Independiente, Godoy Cruz y Lanús, que pasaron directo a octavos; y Central Córdoba, que llega como tercero de la Libertadores.

Clasificados a octavos de final de la Copa Sudamericana

Primeros de grupo:

Muschuc Runa

Huracán

U Católica

Fluminense

Independiente

Godoy Cruz

Lanús

Cienciano

Segundos de grupo:

Gremio

Once Caldas

Atlético Mineiro

Palestino

América de Cali

Vasco Da Gama

Guaraní

Cerro Largo

Terceros de la Libertadores:

Central Córdoba

U de Chile

Independiente del Valle

Bahía

Bolívar

Bucaramanga

San Antonio

Alianza Lima

Cómo quedaron los playoffs de la Copa Sudamericana

En busca de un lugar en octavos, así quedaron los playoffs que enfrenta al segundo del grupo de la Sudamericana con el tercero de la Libertadores.

Alianza Lima vs Gremio

San Antonio vs Once Caldas

Bucaramanga vs Atlético Mineiro

Bolívar vs Palestino

Bahía vs América de Cali

Independiente del Valle vs Vasco Da Gama

U de Chile vs Guaraní

Central Córdoba vs Cerro Largo

Cuándo es el sorteo del cuadro final de la Copa Sudamericana

El lunes 2 de junio en Luque, Paraguay, se realizará el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Sudamaricana desde las 12.

Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Los playoffs se jugarán entre el 15 y 24 de julio, mientras que los octavos de final arrancan el 12 de agosto.