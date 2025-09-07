Contundente triunfo del peronismo en Buenos Aires: Kicillof se proyecta hacia 2027 

Por Redacción | 7 de septiembre de 2025 Lectores: 55





Resultado electoral: dominio territorial La fuerza Fuerza Patria, encabezada por Axel Kicillof, logró una victoria aplastante en las elecciones legislativas provinciales. Se impuso en cinco de las ocho secciones electorales, incluyendo la primera y tercera, que concentran casi el 60% del padrón bonaerense. La diferencia fue clara: más de 12 puntos sobre La Libertad Avanza, que solo ganó en tres secciones.

Proyección política: Kicillof 2027 La estrategia de desdoblar la elección —impulsada por el gobernador— fue validada por los resultados y fortalece su liderazgo provincial. Con este respaldo, Kicillof se posiciona como candidato presidencial para 2027. Se espera un discurso con impronta nacional y fuerte presencia de su gabinete.

Derrota libertaria y tensiones internas La Libertad Avanza sufrió una derrota categórica que generó cuestionamientos internos. Los hermanos Menem, envueltos en polémicas, enfrentan presiones para dar explicaciones. El electorado bonaerense rechazó figuras mediáticas e influencers con estilos confrontativos, marcando una preferencia por perfiles políticos más institucionales.