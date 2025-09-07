Contundente triunfo del peronismo en Buenos Aires: Kicillof se proyecta hacia 2027

Por Redacción | 7 de septiembre de 2025                                                                      Lectores: 55

Contundente triunfo del peronismo en Buenos Aires: Kicillof se proyecta hacia 2027 

 

📊 Resultado electoral: dominio territorial

La fuerza Fuerza Patria, encabezada por Axel Kicillof, logró una victoria aplastante en las elecciones legislativas provinciales. Se impuso en cinco de las ocho secciones electorales, incluyendo la primera y tercera, que concentran casi el 60% del padrón bonaerense.

La diferencia fue clara: más de 12 puntos sobre La Libertad Avanza, que solo ganó en tres secciones.

🚀 Proyección política: Kicillof 2027

La estrategia de desdoblar la elección —impulsada por el gobernador— fue validada por los resultados y fortalece su liderazgo provincial.

Con este respaldo, Kicillof se posiciona como candidato presidencial para 2027. Se espera un discurso con impronta nacional y fuerte presencia de su gabinete.

⚠ Derrota libertaria y tensiones internas

La Libertad Avanza sufrió una derrota categórica que generó cuestionamientos internos. Los hermanos Menem, envueltos en polémicas, enfrentan presiones para dar explicaciones.

El electorado bonaerense rechazó figuras mediáticas e influencers con estilos confrontativos, marcando una preferencia por perfiles políticos más institucionales.

📍 La provincia de Buenos Aires vuelve a ser epicentro político, y Axel Kicillof emerge como figura clave en el tablero nacional.

Fuente: Infobae

Déjanos tu comentario