Contraste Climático Extremo: Tormentas en el Norte y Ola Polar en el Sur

23 de octubre de 2025 Lectores: 35

El país experimentará una fuerte amplitud térmica y diversos fenómenos climáticos este fin de semana, del viernes al domingo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó lluvias intensas y tormentas en el centro y norte, mientras que el sur enfrentará el ingreso de aire polar con nevadas y temperaturas bajo cero.

El centro y norte del país registrarán inestabilidad con tormentas de variada intensidad. Los fenómenos afectarán a Buenos Aires (incluido AMBA), Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y el este de Salta y Jujuy.

El SMN advierte que en Chaco, Corrientes y el norte de Santa Fe y Entre Ríos, los acumulados de lluvia podrían superar los 100 milímetros. En el caso específico de Resistencia, se esperan fuertes tormentas. No obstante, las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar hacia la noche del sábado en la mayor parte de la región.

Simultáneamente, el sur argentino experimentará un cambio drástico por el ingreso de aire polar. Se prevén nevadas y temperaturas bajo cero entre el sábado y el domingo, afectando a Tierra del Fuego, Santa Cruz y el centro y oeste de Chubut y Río Negro.

Las zonas más altas, como la meseta de Santa Cruz y la cordillera de Chubut y Río Negro, esperan la mayor acumulación de nieve, con valores que podrían alcanzar entre 5 y 10 centímetros.

El descenso térmico será marcado: en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, las mínimas se ubicarán entre -6 y 0 °C. El resto del país también sentirá el cambio. El domingo 26, las mínimas oscilarán entre 2 y 12 °C en la franja central y el norte patagónico, aunque el norte argentino mantendrá valores más templados, con máximas que podrían llegar a 32 °C. En Chaco, las temperaturas previstas para el fin de semana oscilarán entre los 19 y 28 °C.

Nota del Editor: La información provista detalla un «Gráfico de precipitaciones durante el sábado 25 de octubre», pero dicho gráfico no fue suministrado en el texto. La fecha exacta de los fenómenos es el último fin de semana de octubre, correspondiendo al sábado 25 y domingo 26 de octubre, según el dato puntual de las temperaturas del domingo 26.