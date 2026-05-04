Contra la obesidad en el Madariaga: Arce impulsa la ley nacional desde Misiones

«La obesidad se enseña en la escuela”. El senador nacional Carlos Omar Arce confirmó que el proyecto de ley de obesidad —presentado hace un año y medio— se está reescribiendo con especialistas para llevar la prevención a las aulas de todos los niveles.

La definición llegó durante una jornada integral organizada por el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, donde los doctores Eduardo Carrozzo y Mónica Katz advirtieron que Argentina ya tiene a 6 de cada 10 adultos con exceso de peso y que la enfermedad, que afecta a más de 1.000 millones de personas en el mundo, exige un abordaje médico, nutricional, psicológico y quirúrgico. La iniciativa se apoya en el modelo del Parque de la Salud, que sostiene la respuesta con tecnología de alta complejidad.

Arce: la ley va a la escuela

El legislador misionero estuvo en el Hospital Madariaga y puso el foco político para impulsar esta Ley que beneficiaría a miles de personas.

«Sí, hay una ley que está en curso, se presentó el proyecto hace un año y medio. La estamos reformando en algunos puntos para adecuarnos al momento que vive nuestra salud pública y privada argentina… También esta ley tiene que ver con la prevención en las escuelas. En las escuelas, no solo en las escuelas, de todos los niveles», sostuvo Arce.

El senador remarcó que el texto fue escrito «con médicos que son especialistas» y que ahora se actualiza porque «cambia muchísimo». Su apuesta es clara: que la currícula docente incorpore la prevención como contenido obligatorio y que la norma se sancione este año.

Katz: «Es una urgencia que la obesidad sea enfermedad en la Argentina»

La médica nutricionista Mónica Katz, referente nacional, fue contundente en la jornada:

«Un proyecto que queremos mucho, es un proyecto de ley argentina de obesidad. Es una urgencia que la obesidad sea enfermedad en la Argentina y por eso con un grupo de médicos hemos estado trabajando desde hace más de dos años… qué es la obesidad, por qué es importante tratarla, por qué es importante a veces recurrir a fármacos o cirugía cuando la gente no puede solo con cambios de estilo de vida».

Y cerró con una frase que se volvió consigna: «Si hay demanda ciudadana, las cosas salen.»

El Madariaga abre las puertas a la comunidad

Desde el Área de Obesidad del Hospital Escuela, el Dr. Eduardo Carrozzo explicó el sentido práctico de la jornada. «Acá desde el Hospital Madariaga estamos realizando una jornada de tratamiento integral de la obesidad. Vamos a trabajar y vamos a abordar la problemática de la obesidad para transferir un mensaje a la comunidad general”

Participaron también el equipo de nutrición, el equipo de clínica médica, el equipo de cirugía y esta charlas son abierta al público y a la comunidad.

Carrozzo insistió en que «no es un problema de voluntad, es una enfermedad crónica» y que el tratamiento exige sostener hábitos: «hay que hacer las 4 comidas diarias de manera normal sin atracones e ir incorporando frutas y verduras». Sobre cirugía bariátrica y metabólica, detalló: «El 80% corrigen las cifras de azúcar en sangre».

Los números que obligan a actuar



La dimensión del problema, según datos oficiales, en el mundo hay más de 1.000 millones de personas viven con obesidad, 1 de cada 8 habitantes. La OMS esperaba esa cifra recién para 2030.

En América, 62,5% de los adultos con sobrepeso u obesidad, la prevalencia más alta del planeta. Mientras que en Argentina (ENFR 2018) 6 de cada 10 argentinos con exceso de peso, 36,2% con sobrepeso y 24,5% con obesidad.

Datos actualizados 2023. en Argentina 4 de cada 10 personas padecen de obesidad», con exceso de peso en más del 68% de adultos, 41% en población de 5 a 17 años y 13,6% en menores de 5 años.

Impacto global previo: más de 1.900 millones de adultos y 340 millones de niños y adolescentes afectados.

Jornadas que no son charlas: el valor agregado social

La respuesta no es episódica. El Madariaga reactivó charlas abiertas el primer lunes de cada mes a las 11:00 en el SUM gratuitas y dirigidas a pacientes y familias. En paralelo, por el Día Mundial de la Obesidad, organiza actividades de control de peso, platos saludables y pausas activas con los servicios de Nutrición, Salud Mental y Diabetes.

El diferencial está en los talleres de reflexión cada 15 días liderados por la psicóloga Romina Silva y la nutricionista Valeria Fronciani, donde «el grupo funciona como un dispositivo en donde la palabra y la identificación colaboran en el reconocimiento de limitaciones».

No es solo información: es adherencia. El abordaje incluye clínica médica completa (corazón, pulmón, páncreas), nutrición, psicología y evaluación quirúrgica. Muchos pacientes no llegan a cirugía; bajan de peso corrigiendo hábitos y patologías asociadas, lo que reduce internaciones por diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular.

Fundación Parque de la Salud: la tecnología que hace posible la política pública

Cierra la historia donde empieza la capacidad de respuesta. El Hospital Madariaga no funciona aislado: es el nodo central de un ecosistema articulado por la Fundación Parque de la Salud. Su rol, según documentos oficiales, es administrar, planificar e invertir para que la innovación no sea un anuncio sino una práctica diaria.

Su intervención permite sostener una administración moderna, coordinar el trabajo entre hospitales, garantizar el financiamiento y dar continuidad a las políticas públicas sanitarias.

En un país donde la obesidad crece más rápido que las respuestas, Misiones muestra un modelo donde ley, hospital de alta complejidad y gestión tecnológica se alinean. La jornada del Madariaga no fue una charla más: fue la prueba de que, cuando la demanda ciudadana empuja, el sistema del Parque de la Salud detrás, pasa del diagnóstico a la acción.