Conservador, católico y militante antiaborto, quién es el nuevo secretario de Culto que deberá recomponer el vínculo con la Iglesia

Con un perfil conservador y ultracatólico, Agustín Caulo fue oficializado este martes como titular de la Secretaría de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Nahuel Sotelo, quien dejó el cargo hace unos meses para asumir en la Legislatura bonaerense.

Caulo, que se desempeñaba como subsecretario del área, responde a Santiago Caputo en la interna libertaria, al igual que su antecesor. Una de sus principales tareas será recomponer el vínculo con la Iglesia.

Este militante de las llamadas «Fuerzas del Cielo» fue designado mediante el decreto 362/2026 publicado en el Boletín Oficial bajo la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, y dependerá de la Cancillería dirigida por Pablo Quirno.

Su ascenso al máximo puesto en la Secretaría de Culto no sorprendió, ya que al momento de la salida de Sotelo el 2 de enero pasado, desde el Gobierno confirmaron que él sería el sucesor. En sus primeras actividades en el nuevo cargo, participó en el encuentro de mediados de abril en la sede del Episcopado entre Quirno y Monseñor Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado.

Apodado «el chino», Caulo comparte con Sotelo una línea ultracatólica y antiaborto. Antes de convertirse en subsecretario en septiembre de 2024, se desempeñó como director nacional de Culto Católico en la Cancillería.

Asimismo, fue presidente del movimiento Frente Joven, un espacio que se manifestó activamente en contra del aborto y de las recientes luchas feministas. Según su página web, este colectivo impulsa «acciones sociales y políticas públicas para la promoción del derecho a la vida y a la salud integral de la mujer embarazada y su hijo». Tiene presencia en Ecuador y Argentina.

La relación entre la Iglesia y el gobierno de Javier Milei atraviesa un momento complicado. A las críticas por los recortes en áreas sociales sensibles se suman cuestionamientos hacia las formas del Presidente. La semana pasada, el cardenal Ángel Rossi, vicepresidente primero del Episcopado, lanzó la crítica más severa hacia el Ejecutivo expresada hasta ahora por una autoridad católica, al afirmar que existe “un cierto sadismo de Estado” debido a lo que consideró un favorecimiento a los sectores opulentos y una restricción de ayuda a discapacitados, jubilados, enfermos y personas vulnerables.

Rossi también cuestionó el alto grado de violencia verbal que caracteriza el debate político actual y subrayó que “la Iglesia de Cristo es la Iglesia del amor, no de la ortodoxia, sino del amor, de la interioridad que glorifica a Dios en sus corazones, de la coherencia que da razón a la esperanza y el amor, no con gritos, ni fanatismos ni agresividad”.

La relación entre la Iglesia y Milei nunca ha sido sencilla. En vísperas de la Navidad de 2024, los obispos solicitaron una audiencia con el Presidente para transmitirle sus saludos, pero no obtuvieron respuesta. Al año siguiente, optaron por enviarle una carta, a la cual sí respondieron.

Será Agustín Caulo, a través de la Secretaría de Culto y Civilización, el encargado de acercar posiciones con la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas.

Su rol se tornará aún más relevante si se confirma una eventual visita del Papa León XIV a la Argentina. En una decisión clave, el Sumo Pontífice nombró la semana pasada al nuevo Nuncio Apostólico en el país, el arzobispo Michael Wallace Banach, estadounidense que se desempeñaba en la Nunciatura en Hungría. Esta designación era considerada una condición diplomática necesaria para la concreción de la visita pontificia.