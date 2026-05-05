Conmoción por la muerte del polista Esteban D’Andrea Patrón Costas: se descompensó en un partido

El deporte de Salta está de luto tras el fallecimiento de Esteban D’Andrea Patrón Costas, un reconocido polista de 34 años, quien murió este sábado mientras participaba en una competencia en Cafayate. El jugador sufrió una descompensación durante el partido y, a pesar de que se intentó reanimarlo durante casi una hora, no fue posible salvarle la vida. La noticia tuvo amplia repercusión también por ser hijo del vicepresidente segundo del Senado provincial, Esteban D’Andrea.

El incidente ocurrió al finalizar el primer chukker, un período de juego en el polo que dura hasta siete minutos y medio. Los partidos suelen durar entre cuatro y ocho chukkers, durante los cuales los jugadores alternan caballos para mantener la intensidad. En este contexto, D’Andrea Patrón Costas, conocido en el ámbito deportivo salteño como «Cun», se descompensó repentinamente y perdió la vida pese a las maniobras de reanimación realizadas durante 50 minutos. Fuentes locales como El Tribuno indican que la causa probable habría sido un aneurisma.

El polista había nacido el 20 de enero de 1992 en El Carril, localidad que recuerda con profundo pesar su partida. Desde allí desarrolló una destacada carrera a nivel nacional e internacional en el polo. Estaba casado con Mariana Ibáñez y tenía una hija llamada Joaquina.

El senador provincial y vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores de Salta, Esteban D’Andrea, padre del deportista, representa en el Senado a los municipios de Chicoana y El Carril. En respuesta a la tragedia, el municipio de El Carril emitió un comunicado expresando sus condolencias: “Su fallecimiento enluta a toda la comunidad de El Carril, generando una tristeza inmensa y difícil de expresar con palabras. Acompañamos con respeto y sincero pesar al señor senador provincial Esteban D’Andrea y a toda su familia en este momento de inmenso dolor, rogando a Dios que les conceda consuelo y fortaleza. El intendente municipal y el Gobierno de El Carril se unen en oración por su eterno descanso.”